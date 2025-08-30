5 discos de colores que reinventaron el rock y el metal: geniales para recordar a grandes bandas

El rock y el metal han contado con una amplia cantidad de discos en su haber. Bandas históricas han dejado producciones brillantes, las cuales han brillado en la parte más alta de la industria, gracias a sus ‘tracks’.

Particularmente, varios de estos lanzamientos han llegado a ser temáticos y han permitido disfrutar de conceptos especiales por parte de sus autores.

Justo algunos de ellos son los que llevan nombres o estilos de colores. Incluso, muchos de ellos han llegado a ser claramente exitosos tanto en el rock como en el metal.

Por ello, aquí les contaremos sobre 5 discos de colores que reinventaron el rock y el metal a lo largo de la historia de estos géneros.

5 discos de colores que reinventaron el rock y el metal

Sin lugar a dudas, entre los discos más brillantes de la historia del rock y el metal resaltan varias joyas inolvidables, y una de ellas es el ‘Black Album’ de Metallica.

Este álbum presentó grandes éxitos por parte de la banda liderada por James Hetfield, lo que llevó a que sea un disco de color que brilló en lo más alto de la industria.

Canciones de este disco como ‘Enter Sandman’, ‘Sad But True’ o ‘The Unforgiven’ han brillado de manera destacada, pero, como este hay muchos más ejemplos, y aquí les dejamos 4 más.

El primero de ellos es de una banda histórica como lo son los Beatles. Esta agrupación dejó varios éxitos inolvidables en sus grabaciones, y una de ellas fue su ‘White Album’.

Esta producción fue lanzada en 1968, y tuvo canciones inolvidables como ‘Dear Prudence’ y ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, con las cuales reinventó los conceptos de la banda.

En segundo puesto destacamos ‘Blue’ de Joni Mitchell, un álbum de 1971 que desde el folk rock sorprendió a muchos.

La portada de este disco mostró a la histórica artista en tonos azules, en una imagen que resultó inolvidable por el éxito de este álbum con clásicos como ‘All I Want’ o la homónima del disco.

El penúltimo lugar es para ‘Green’ de R.E.M., un disco que destacó con tonos en el rock experimental, y que a pesar de llevar el verde en su nombre, tuvo su portada de color anaranjado.

Este álbum es de los mejores de esta banda, por lo que ha representado un éxito brillante para el género y para la música en general.

El último de la lista

Finalmente el álbum que cierra este top es uno que marcó legado de la mano de Prince and the Revolution, y fue ‘Purple Rain’.

Dicha producción brilló de manera notable, y acabó por ser inolvidable gracias a varios éxitos, como el éxito que le dio nombre al disco.

Sin lugar a dudas, cada uno de ellos son producciones destacadas que resaltan entre lo más alto del mundo de la música.