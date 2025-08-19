Significado de la canción ATWA – System of a Down: qué quiere decir el acrónimo 

System of a Down es una de las bandas más relevantes del metal, pues con sus sonidos agresivos, letras imponentes y críticas constantes, logran que millones de personas conecten a diario con alguno de sus cinco álbumes de estudio o cualquiera de sus sencillos más representativos como: ‘Chop Suey!’, ‘Aerials’, entre otros.

Dentro de sus álbumes más reconocidos está ‘Toxicity’, el segundo de su carrera que los catapultó a la cima del Billboard 200 de Estados Unidos, en el que destaca ‘ATWA’, cuya letra se relaciona con la ideología ambiental del asesino serial Charles Manson y que se convirtió en una de las más polémicas de su trayectoria.

¿Qué quiere decir la palabra ‘ATWA’?

‘ATWA’ de System of a Down significa: Aire, Árboles, Agua y Animales, acrónimo de la organización ideológica asociada con el asesino serial Charles Manson, de acuerdo con declaraciones del integrante Daron Malakian.

Movimiento ecologista:

Según el medio ‘Vanity Fair’, estas siglas corresponden al “movimiento ecologista que el propio Manson encabezó desde hace cuarenta años, cuando comenzó a alertar sobre la destrucción del planeta por la contaminación”. Igualmente, en una entrevista dada desde la cárcel, Manson explicó:

“Podemos ser pequeños conejos corriendo por el universo, o templos para Dios y su voluntad de ATWA. El aire que respiramos es el orden. Tenemos que salvar a nuestro aire. Debemos proteger los árboles que nos dan el aire y todo lo verde, del fondo del mar a las cimas de las montañas”.

Crítica social:

Después del estreno de esta canción en 2001, el guitarrista y segunda voz de System of a Down, dio declaraciones públicas señalando que “hay un montón de cosas que he dicho en entrevistas que eran citas de Charles Manson y la gente estaba de acuerdo conmigo”. Además, enfatizó en que el lado que más “me interesan son sus ideas”.

En resumen, System of a Down refleja en ‘ATWA’ sentimientos de desapego, tristeza y desconexión emocional con el mundo en el que vivimos, al tiempo que utiliza el movimiento ecológico de Charles Manson para hacer un llamado de cómo nos relacionamos con la naturaleza.

¿Qué significa la canción ‘ATWA’ de System of a Down?

Según VDevine, creador de contenido dedicado a analizar las canciones más famosas de algunas bandas, sugiere que la letra de ‘ATWA’ refleja “una desconexión emocional total (…) donde el conflicto no es externo, no hay guerra, no hay ruptura y no hay gritos, pero hay un silencio”.

Y con la repetición constante de la frase ‘You don’t care about how I feel’ (‘No te importa cómo me siento’), “se entiende que el protagonista ya no siente nada, ni hambre, ni sueño, ni dolor, ni amor”, reflejando, también, un desapego por el mundo y la pérdida de identidad.

