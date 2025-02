‘Toxicity’: significado de las canciones del mejor álbum de System of a Down

Cada vez falta menos para podamos volver a ver a System of a Down en Colombia y nada mejor que recordarlo con el álbum más exitoso de su carrera, ‘Toxicity’. Se trata del disco que marcó a toda una generación y por su puesto está dentro del listado de los mejores 100 álbumes de los últimos 25 años.

El disco fue producido por Rick Rubin, unos de los productores más reconocidos en la historia del rock n’ roll por haber trabajado en bandas como los Red Hot Chili Peppers, Slayer, AC/DC, Run-DMC, Tom Petty, Audioslave, Slipknot entre otros. Además ya había trabajado con System Of A Down en su primer álbum, el homónimo.

‘CHOP SUEY!’

Se trata de la canción más exitosa de la banda y la mayoría de la gente de habla hispana la reconoce por el famoso “Iwachu”, que en realidad es “You Wanted To”. Daron Malankian quien escribió la canción junto a Serj Tankian, explicó el significado de la canción, especialmente de la frase: “Angels deserve to die”. Aseguró que es un ejemplo de cómo la causa de la muerte influye en la forma en que las personas describen su vida, si la persona muere de sobredosis entonces se le juzgará por su abuso con ellas.

Fue la primera canción de la banda en superar la barrera del billón de reproducciones en plataformas como Spotify y el video fue filmado en un hotel de Los Ángeles, donde la banda invitó a 500 participantes y que al final aparecieron 1500 fans de la banda.

‘TOXICITY’

Junto a ‘Chop Suey!‘ son las canciones que superaron el billón de reproducciones en plataformas y es la segunda canción más exitosa de la trayectoria de la banda. Según Serj Tankian, la canción habla sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y además, su sonido va enfocado a la agresividad y elementos melódicos con las guitarras estridentes. El video fue grabado en un pequeño escenario rodeado de fans que quería mostrar cómo el universo es el silencio, los niños son desorden para dar la reflexión y hacernos la pregunta de cómo el universo iba a controlar ese desorden.

‘AERIALS’

Se trata del tercer sencillo de la banda y la letra fue escrita por Serj Tankian y Daron Malankian pero, como lo dicen ellos, la participación de Rick Rubin en esta canción fue destacada. Trata sobre cómo las personas van perdiendo la identidad cuando interactúan con la sociedad. Por eso mismo, el video asimila parte de lo que dice la canción con un niño que es protagonista y de a poco van matando su curiosidad para convertirlo en celebridad.