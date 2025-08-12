Shrek 5 tendría importante retraso en su desarrollo: ¿cuál es su nueva fecha de salida?

Shrek 5 es, indudablemente, una de las películas más esperadas para los próximos años. Esta icónica saga del ogro verde tendrá una nueva entrega, y la expectativa por parte de sus fanáticos es total, aunque la espera tardaría más.

Por el momento, este ‘film’ ha mostrado muy pocos adelantos, pero, a pesar de esto, ha dado mucho de que hablar en redes sociales.

De hecho, esta película ha sido blanco de varias críticas, luego de que se filtrara un supuesto atraso en su desarrollo, y aquí les contamos los detalles.

Shrek 5 tendría importante retraso en su desarrollo

Indudablemente, Shrek es una de las sagas de animación más populares a nivel mundial. Este icónico ogro verde, en compañía de un burro, ha sido para muchos, la película infantil preferida.

Las primeras producciones de esta franquicia contaron con un apoyo notable, e incluso, aunque ya se había dado un cierre a esta trama, Dreamworks presentará una nueva entrega.

Este nuevo ‘film’ fue anunciado a inicios de este 2025. Sin embargo, generó gran polémica desde su comienzo.

Dreamworks presentó un pequeño adelanto de esta película, en el que incluso se vio un rediseño de los personajes principales de esta producción.

Aunque podía parecer un lavado de cara al diseño de Shrek, para los más conservadores esto estuvo fuera de lugar, por lo que recibió duras críticas.

Por meses estas opiniones en contra de Shrek y su nueva imagen inundaron las redes sociales, por lo que la película recibió duras críticas, al punto de haber sido retrasada.

Varios ‘insiders’ filtraron en redes sociales durante las últimas horas que la llegada de Shrek 5 tardaría más de lo esperado.

Esta película inicialmente había sido anunciada para diciembre de 2026, pero la espera sería ligeramente más larga.

¿Cuál será la nueva fecha de salida?

El lanzamiento de esta película ahora estaría pautado para el 30 de junio de 2027. Aunque los reportes de este retraso son numerosos, las razones, al menos por ahora, son desconocidas.

Del mismo modo, por el momento, Dreamworks no se ha pronunciado oficialmente respecto a la nueva fecha de salida de este ‘film’.

‘SHREK 5’ has been delayed to June 30, 2027 pic.twitter.com/BjxvM6fACh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 11, 2025

Se espera que en los próximos meses se puedan conocer nuevos detalles de esta producción, además de poder ver más adelantos.