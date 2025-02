¡Se aprieta la cima! Así va la tabla de la Liga BetPlay tras caída de Millonarios y Nacional

La Liga BetPlay 2025 inició su primera temporada el pasado 24 de enero. Desde entonces, los 20 clubes participantes de la Categoría Primera A han estado luchando en la etapa de ‘todos contra todos’ por un cupo a los cuadrangulares semifinales, fase a la que únicamente entrarán los ocho mejores equipos.

La fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-l terminará este 27 de febrero con el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros. El último encuentro de esta jornada se disputará en la noche de este jueves en el estadio Atanasio Girardot.

Entre los encuentros más destacados de esta fecha estuvieron: Alianza vs. Atlético Nacional (3-2), Deportivo Cali vs. Millonarios (3-1) y Tolima vs. América (0-0). Durante esta fecha, el equipo paisa vivió su primera derrota de esta temporada mientras que, el equipo embajador sumó su segundo fracaso, esta vez ante el equipo caleño.

Mientras Deportes Tolima y América de Cali igualaron sin goles en el cierre de esta sexta fecha de la Liga BetPlay, Nacional y Millonarios se quedaron sin sumar puntos tras perder ante sus respectivos rivales.

Así va la tabla Liga BetPlay 2025-l tras fecha 6

Aunque aún no se ha terminado esta sexta jornada del campeonato del FPC, algunos de los partidos más importantes de esta fecha ya se disputaron, dejando resultados que ocasionaron importantes movimientos en la tabla de posiciones.

Después de la primera derrota de Atlético Nacional en esta temporada de la Liga, el equipo paisa perdió su liderato y bajó varios lugares en la tabla. Además, está en desventaja dado que tiene un partido menos por el partido aplazado contra Deportes Tolima.

Por su parte, Millonarios está sufriendo las consecuencias de un equipo que aún no encuentra estabilidad. El club embajador mostró un nivel de juego muy por debajo a lo habitual que no le permitió superar a los dirigidos por Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Estos resultados cambiaron sustancialmente la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-I, dejando como actual líder a Once Caldas. Tras su victoria ante Águilas Doras, el equipo manizaleño ahora ostenta el primer lugar con 12 puntos.

Así las cosas, la tabla de la Liga BetPlay 2025-l luce así: