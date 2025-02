Programación de la jornada 6 de la Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios de los partidos

Aunque la fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-l terminó el pasado miércoles, 19 de febrero con el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, este jueves se llevó a cabo el último partido antes de iniciar la fecha 6 correspondiente al juego aplazado entre Unión Magdalena y Millonarios.

En la noche de este jueves, Unión Magadela y Millonarios disputaron el partido aplazado por la fecha 1 de la Liga. Después de los ataques que sufrió el bus del equipo embajador, el pasado 24 de enero, el juego por fin pudo ser disputado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

El partido entre Unión Magdalena y Millonarios terminó con un marcador de 1-3, a favor del cuadro embajador. Aunque el equipo local logró empatar el 0-1 parcial en el minuto 49, los dirigidos por David González mostraron superioridad y lograron salir victoriosos del juego.

Además de la contundente victoria de Millonarios, este partido tuvo otro ingrediente especial, pues Radamel Falcao García marcó su primer gol de esta temporada tras cobrar un tiro desde el punto penal en el minuto 15.

Con esta nueva anotación, Falcao volvió a recuperar su liderato como máximo goleador histórico de Colombia. El Tigre ya suma 351 goles, solo uno más que su sucesor Dayro Moreno, quien lo había alcanzado con 350 tantos.

Fechas y horarios de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-l

Terminada la fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-l y el partido Unión Magdalena vs. Millonarios, los equipos del FPC se preparan para iniciar una nueva jornada del torneo. Entre los partidos más atractivos de esta fecha 6 está el de Alianza vs. Nacional, Deportivo Cali vs. Millonarios y Tolima vs. América. Por su parte, el juego entre Santa Fe y Bucaramanga fue aplazado.

Viernes 21 de febrero

La Equidad vs Boyacá Chicó

Estadio Metropolitano de Techo

Hora: 7:30 p.m.

Sábado 22 de febrero

Águilas Doradas vs Once Caldas

Estadio Alberto Grisales

Hora: 6:20 p.m.

Deportivo Pereira vs Fortaleza CEIF

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Hora: 8:30 p.m.

Domingo 23 de febrero

Alianza vs Atlético Nacional

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Hora: 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs Millonarios

Estadio Deportivo Cali (Palmaseca)

Hora: 6:10 p.m.

Deportes Tolima vs América de Cali

Estadio Manuel Murillo Toro

Hora: 8:20 p.m.

Lunes 24 de febrero

Junior vs Envigado

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 7:30 p.m.

Martes 25 de febrero

Deportivo Pasto vs Unión Magdalena

Estadio Departamental Libertad

Hora: 7:30 p.m.

Jueves 27 de febrero