Lucha feroz por el título de máximo goleador colombiano: así va la contienda

El fútbol colombiano está de infarto, pues la lucha por el título de máximo goleador de la historia sigue más candente que nunca, y tres monstruos del fútbol nacional están dándolo todo para quedarse con el primer lugar. Radamel Falcao, Carlos Bacca y Dayro Moreno son los protagonistas de este duelo, y la tensión crece con cada gol que anotan.

Falcao, el rey de la cancha y uno de los más grandes de todos los tiempos, dio recientemente un golpe de autoridad al ponerse nuevamente como el máximo goleador de Colombia. Con un gol desde el punto penal ante Unión Magdalena, Falcao llegó a 351 goles, superando a Dayro Moreno por un tanto y reafirmando que, aunque los años pasen, sigue siendo el “Tigre” imparable. Su equipo, Millonarios, celebra cada vez que él marca, y los hinchas colombianos sueñan con más goles de su capitán.

Pero no todo está dicho, porque Dayro Moreno, el hombre de los goles imposibles, no se queda atrás. Con 350 goles, el delantero de Once Caldas está a solo uno de Falcao, y con ese espíritu competitivo que siempre lo caracteriza, no parece dispuesto a dejarle el camino libre al Tigre. Después de marcar en varios partidos importantes, Dayro está más que listo para seguir su caza del máximo puesto. La pelea está al límite y, para él, cada jornada es una nueva oportunidad.

Y qué decir de Carlos Bacca. El goleador de Junior de Barranquilla está de vuelta y no le tiene miedo a nadie. Con 341 goles en su haber y un gol más en la presente temporada, Bacca sigue demostrando que sigue en plena forma. A solo cinco goles de alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal, Bacca sigue dando de qué hablar y está más que listo para meterse en el top 3 de los máximos goleadores de la historia.

Así está la lucha por ser el máximo goleador de la historia

Así están las cosas en la lucha por el gol:

Radamel Falcao: 351 goles Dayro Moreno: 350 goles Víctor Hugo Aristizábal: 346 goles Carlos Bacca: 341 goles

Este fin de semana será clave. Falcao enfrentará a Deportivo Cali, mientras que Dayro tendrá una prueba dura contra Águilas Doradas. Los hinchas no dejan de especular, y el fútbol colombiano se vive con una intensidad única.

