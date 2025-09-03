Salah ‘regañó’ en redes sociales a los hinchas del Liverpool: pidió respeto para Luis Díaz

La salida del Luis Díaz del Liverpool sigue generando novedades, aun semanas después. El delantero colombiano dejó los ‘Reds’ luego de varios años de muestras de talento ofensivo.

A pesar del gran apoyo mostrado en su estadía, algunos fanáticos del Liverpool han celebrado la salida del colombiano, especialmente por la llegada de ciertos refuerzos.

Sin embargo, Mohamed Salah, uno de los principales referentes del club inglés pidió respeto para el jugador colombiano en sus redes sociales.

La crítica de los hinchas del Liverpool a Luis Díaz

El Liverpool ha tenido un arranque destacado de temporada. El equipo inglés no ha recibido derrotas, especialmente por el buen nivel de jugadores de la talla de Florian Wirtz o Hugo Ekitike.

El aporte de ambos futbolistas ha sido destacado, y de hecho, varios fanáticos se han atrevido a comparar el rendimiento de estos con el de Luis Díaz y Darwin Núñez, recientes ventas del equipo inglés.

Más noticias: Gol y título: Luis Díaz arranca con victoria en su debut con el Bayern de Múnich

Incluso, en las últimas horas se hizo sumamente viral en las redes sociales una imagen publicada por parte de una cuenta dedicada al Liverpool, en la que mostraban a Florian Wirtz, Alexander Isak, Luis Díaz y Darwin Nuñez.

En este ‘post’ se podía leer ‘nombra un mejor cambio en la historia del fútbol’.

Name a bigger upgrade in footballing history. pic.twitter.com/y96JGZnt4i — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) September 2, 2025

La respuesta del egipcio

Aunque varios fanáticos se sumaron a esta postura, Mohamed Salah salió en defensa de sus excompañeros a través de sus redes sociales.

El egipcio respondió a la imagen y dijo “¿Y qué tal si celebramos los nuevos fichajes sin irrespetar a los campeones de la Premier League?” recordando el gran logró que cosechó con Díaz y Núñez.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Este post fue ‘likeado’ por miles de fanáticos del Liverpool, e incluso, varios colombianos agradecieron la reivindicación del colombiano por parte de la figura del club inglés.

Lo cierto es que este cambio de aires para el colombiano parece beneficiarlo. El ‘guajiro’ ha protagonizado un gran comienzo en el Bayern Munich, con goles y títulos.

Más noticias: ¿Luis Díaz tendrá un sueldo más alto que el de James Rodríguez en el Bayern? Esto ganaría

Sin embargo, el Liverpool tampoco se queda atrás, y se mantiene a paso firme en la Premier League con ‘Mo’ Salah.