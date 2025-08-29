Rionegro Águilas vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO la fecha 9 del ‘embajador’
Millonarios buscará su segunda victoria consecutiva en la Liga BetPlay 2025-II, luego de haber derrotado al Junior de Barranquilla.
Rionegro Águilas vs Millonarios será uno de los partidos que iniciarán el fin de semana de fútbol colombiano. El equipo capitalino jugará un choque clave para su recuperación en la tabla de posiciones.
Luego de vencer a Junior de Barranquilla, el ‘embajador’ confía en poder mantener su buena racha, esta vez ante Rionegro Águilas por la fecha 9.
Para que no se pierda este choque, aquí les contamos todos los detalles de este partido, y dónde podrá verlo EN VIVO.
Millonarios tuvo un inicio sumamente inconsistente en el fútbol colombiano. El equipo capitalino recibió duras derrotas, en el inicio de un semestre que no les ha permitido estar en la parte alta de la tabla.
Estos resultados adversos le costaron el puesto a David González, el cual fue despedido luego de caer ante Unión Magdalena.
El puesto ha sido ocupado por Hernán Torres, un viejo conocido que ya tuvo éxito en el club, y que debutó en el último partido del club por Copa Colombia.
Millonarios cayó derrotado ante Real Cartagena, pero, aun así pudo dar debut a su nuevo técnico, y logró clasificar.
Enfocado en el torneo local, Millonarios confía en lograr una buena racha, para así recuperarse y conseguir una buena posición.
Para ello, deberá vencer a Rionegro Águilas, con el objetivo de así poder hilar 2 victorias de manera consecutiva.
Por su parte, el equipo de Rionegro se posiciona en el puesto 16, con un total de 7 puntos. La tabla de manera completa antes de este partido marcha de la siguiente manera:
1- Junior de Barranquilla – 17 puntos
2- Independiente Medellín – 16 puntos
3- Deportes Tolima – 16 puntos
4- Fortaleza – 14 puntos
5- Llaneros – 14 puntos
6- Atlético Nacional – 13 puntos
7- Deportivo Pereira – 12 puntos
8- Independiente Santa Fe – 12 puntos
9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos
10- Envigado – 10 puntos
11- Deportivo Cali – 10 puntos
12- La Equidad – 9 puntos
13- Alianza – 9 puntos
14- Unión Magdalena – 8 puntos
15- Boyacá Chicó – 7 puntos
16- Rionegro Águilas – 7 puntos
17- Deportivo Pasto – 5 puntos
18- América de Cali – 5 puntos
19- Millonarios – 4 puntos
20- Once Caldas – 3 puntos
Este partido se disputará este 29 de agosto, y su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 8:10 p.m.
Su transmisión oficial la podrá ver en vivo en la señal de WinSports+.
