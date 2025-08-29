Rionegro Águilas vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO la fecha 9 del ‘embajador’

Rionegro Águilas vs Millonarios será uno de los partidos que iniciarán el fin de semana de fútbol colombiano. El equipo capitalino jugará un choque clave para su recuperación en la tabla de posiciones.

Luego de vencer a Junior de Barranquilla, el ‘embajador’ confía en poder mantener su buena racha, esta vez ante Rionegro Águilas por la fecha 9.

Más noticias: ¿Cuándo volverá Helibelton Palacios con Millonarios? Este es el tiempo que estaría de baja

Para que no se pierda este choque, aquí les contamos todos los detalles de este partido, y dónde podrá verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Millonarios tuvo un inicio sumamente inconsistente en el fútbol colombiano. El equipo capitalino recibió duras derrotas, en el inicio de un semestre que no les ha permitido estar en la parte alta de la tabla.

Estos resultados adversos le costaron el puesto a David González, el cual fue despedido luego de caer ante Unión Magdalena.

El puesto ha sido ocupado por Hernán Torres, un viejo conocido que ya tuvo éxito en el club, y que debutó en el último partido del club por Copa Colombia.

Millonarios cayó derrotado ante Real Cartagena, pero, aun así pudo dar debut a su nuevo técnico, y logró clasificar.

Enfocado en el torneo local, Millonarios confía en lograr una buena racha, para así recuperarse y conseguir una buena posición.

Más noticias: Así era el primer escudo en la historia de Millonarios; no era azul y pocos lo conocen

Para ello, deberá vencer a Rionegro Águilas, con el objetivo de así poder hilar 2 victorias de manera consecutiva.

Por su parte, el equipo de Rionegro se posiciona en el puesto 16, con un total de 7 puntos. La tabla de manera completa antes de este partido marcha de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 17 puntos

2- Independiente Medellín – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Fortaleza – 14 puntos

5- Llaneros – 14 puntos

6- Atlético Nacional – 13 puntos

7- Deportivo Pereira – 12 puntos

8- Independiente Santa Fe – 12 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Envigado – 10 puntos

11- Deportivo Cali – 10 puntos

12- La Equidad – 9 puntos

13- Alianza – 9 puntos

14- Unión Magdalena – 8 puntos

15- Boyacá Chicó – 7 puntos

16- Rionegro Águilas – 7 puntos

17- Deportivo Pasto – 5 puntos

18- América de Cali – 5 puntos

19- Millonarios – 4 puntos

20- Once Caldas – 3 puntos

Hora y dónde ver Rionegro Águilas vs Millonarios EN VIVO

Este partido se disputará este 29 de agosto, y su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 8:10 p.m.

Su transmisión oficial la podrá ver en vivo en la señal de WinSports+.