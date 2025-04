La fiebre por Kimetsu no Yaiba, conocido popularmente como Demon Slayer, no da señales de disminuir, y ahora la franquicia japonesa se prepara para dejar su huella no solo en la pantalla grande, sino también en el Libro Guinness de los Récords.

Con el estreno de su próxima película en apenas unos cuantos meses, la producción apuesta por una estrategia promocional sin precedentes: un gigantesco arte de arrozales que busca superar una marca histórica.

En Colombia y el resto de Latinoamérica, Demon Slayer ha sido un fenómeno de masas desde su llegada, ganando seguidores con su impactante animación y narrativa cargada de emoción. Su nuevo largometraje, titulado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle, se estrenará el 11 de septiembre de 2025 en las salas nacionales, bajo la distribución de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment. La cinta contará, como ya es costumbre, con doblaje latino para complacer a su fiel base de fans.

Este es el importante Récord Guinness que intentará batir Demon Slayer: “Castillo Infinito”

Sin embargo, la atención no solo está puesta en la historia que llevará al cine, sino en el asombroso proyecto artístico que la acompaña desde Japón. La ciudad de Gyoda, reconocida por sus impresionantes obras de arte realizadas con arroz, planea plantar una ilustración colosal del protagonista Tanjiro Kamado, utilizando diferentes variedades de arroz para dar color y forma a esta pieza monumental.

La iniciativa busca superar el récord impuesto en 2015, cuando la misma ciudad logró crear un campo de arte con una superficie de 27.197 metros cuadrados representando personajes de Dragon Quest. Este nuevo intento va más allá: el objetivo es alcanzar los 28.000 m², lo que equivale aproximadamente a 2.8 hectáreas, o más de cuatro canchas de fútbol americano. Una hazaña visual de magnitud épica que promete atraer tanto a fanáticos del anime como a amantes del arte y la cultura japonesa.

El proceso comenzará en las próximas semanas, con la siembra planeada cuidadosamente para que la imagen esté completa antes del estreno japonés del filme, programado para el 18 de julio de 2025 en Japón. La técnica, originada en la aldea de Inakadate en 1993, se ha perfeccionado con los años y se ha convertido en una tradición artística que fusiona agricultura y creatividad en una sola experiencia visual.

Dirigida por Haruo Sotozaki y animada por el prestigioso estudio Ufotable, Infinity Castle será la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adaptará uno de los arcos más esperados del manga de Koyoharu Gotouge. La expectativa entre los fans es altísima, y todo indica que esta nueva etapa de Demon Slayer marcará un antes y un después en la historia del anime.

Colombia se prepara para vivir esta nueva aventura en pantalla grande, mientras Japón busca hacer historia desde sus campos de arroz. ¿Logrará Demon Slayer romper el récord y conquistar una vez más al público mundial?

