Revelan tráiler oficial de ‘Avatar: fuego y ceniza’ ¿Cuándo se estrena en cines?

Este 28 de julio, 20th Century Studios lanzó el tráiler oficial de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la esperada tercera parte del universo de Pandora creado por James Cameron. El adelanto, que ya había sido mostrado en funciones IMAX como antesala de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’, finalmente se hizo público.

Con una propuesta mucho más oscura, volcánica y bélica que las entregas anteriores, el tráiler revela una nueva etapa en la saga que comenzó en 2009. En lugar de los paisajes boscosos y marinos que definieron las primeras dos películas, Fuego y Ceniza se adentra en un entorno más hostil y volcánico, donde se presentará un nuevo y poderoso grupo: los Ash People (Pueblo de Ceniza).

Esta tercera parte contará nuevamente con las actuaciones de Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, además del regreso de Sigourney Weaver como Kiri. No obstante, una de las grandes novedades es el cambio de perspectiva narrativa: ahora, será Lo’ak (Britain Dalton), el hijo de Jake y Neytiri, quien narrará y llevará el peso dramático de la historia.

¿De qué tratará Avatar: Fuego y Ceniza?

Según lo revelado en el tráiler, Fuego y Ceniza explorará los conflictos internos entre los propios Na’vi. La historia se desarrollará en una región volcánica de Pandora donde vive el Pueblo de Ceniza, una comunidad guerrera que ha abandonado la espiritualidad ancestral que caracteriza a los otros clanes.

En una de las escenas más impactantes del adelanto, Varang afirma: “Your goddess has no dominion here” (“Tu diosa no tiene dominio aquí”), mientras mantiene a Kiri como rehén. Esta línea deja claro que el conflicto no solo será físico, sino también ideológico, planteando una división profunda dentro del mundo Na’vi.

Lo’ak, ahora en una etapa de madurez y conflicto personal, se verá atrapado entre los valores de su familia, su rol dentro de la comunidad y la amenaza que representa esta nueva tribu.

¿Cuándo se estrena?

Con el lanzamiento del tráiler, también se confirmó la fecha oficial de estreno. Avatar: Fuego y Ceniza llegará a las salas de cine el próximo 19 de diciembre de 2025 en todo el mundo. Será la tercera de las cinco películas planeadas para completar la saga de James Cameron, que concluirá en 2031 si se mantiene el calendario previsto.