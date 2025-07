Reseña: Los 4 Fantásticos salvan de nuevo a Marvel

Esta semana se estrenó la nueva película de Marvel, ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’, y desde ya ha dejado en general una muy buena sensación en la crítica y en los fanáticos.

En 1961, la industria de los comics no pasaba un buen momento, las ideas se agotaban y los recursos también, al menos ese era el panorama para Marvel. Stan Lee, creador de muchos de sus personajes, decidió hacer una última apuesta, crear un grupo de superhéroes que se salieran de los clichés, lejos de las identidades ocultas, lejos de la individualidad, de las máscaras, así fue que creó a la primera familia de héroes en Marvel.

Se trataba de Mr. Fantástico y La Mujer Invisible, juntos son pareja, algo atípico de entrada en este universo de personajes de ficción, acompañados por la Antorcha Humana, hermano de la Mujer Invisible, era mucho más que un Sid Kid como Robin, y La Mole, un humano que mutó en una extraña creatura, pero se mantuvo amable, divertido, fuerte y empático.

Los 4 Fantásticos rompieron con el prototipo clásico de los superhéroes y eso llamó la atención, eso gustó, eso salvó a Marvel, porque gracias a ellos la industria de los comics y sus personajes, volvieron a tomar fuerza, volvió el interés, y los ingresos que ayudaron a sacar la cabeza un poco del agua.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Ahora después de muchos años, Los 4 Fantásticos regresan para salvar a Marvel, pero esta vez en la pantalla grande porque para nadie es un secreto que mucho de lo que ha pasado con sus producciones se ha inclinado más a lo negativo que a tener buenas críticas. Era un gran reto, porque en el cine Mr. fantástico y su familia no había logrado calar, la máxima aprobación lograda de todas las películas anteriores había alcanzado apenas cerca de un 37% y fue en la película de ‘Los 4 Fantásticos y Silver Surfer’ del año 2007.

Ahora las cifras pintan mucho más alentadoras, cuando sabemos que en la página de tomates de crítica cinéfila, le han dado un 89% de aprobación a la nueva entrega de la familia “Fantástica” y la verdad es que se lo merece. La película logra ser entretenida, ágil, cercana, es decir, se conecta rápidamente con los personajes, la estética retro futurista de los años 60 está muy bien lograda y hace que todo simplemente se vea muy bonito.



La trama nos adentra de una vez a un enfrentamiento que pinta épico, no ha pasado una hora de película cuando ya reciben el anuncio de que su mundo será exterminado por nada más y nada menos que Galactus, a no ser que a cambio de salvar el planeta, entreguen al bebé que está en el vientre de Vanessa Kirby, o mejor dicho, La Mujer Invisible, obviamente no lo hacen, por lo que el genio de Reed Richards se pone a prueba para intentar solucionar este problemita cósmico.

La tensión y la acción se mantienen de buena manera durante toda la película, el humor es medido, lo que le hace bien a la trama, porque no distrae sobre el verdadero conflicto al que se enfrentan los 4 superhéroes.

Tal vez lo único para reclamar, es algo que le ha venido pasando a las películas de héroes en general, y es que los villanos se desaprovechan, aunque no sabemos cuál será el camino de Galactus, si deja una sensación de haber querido un enfrentamiento más letal, pues, este tipo es casi un dios, podría haber acabado con medio planeta sin problema, y sí, nos gusta que ganen los buenos, pero ayudaría a la trama que les cueste un poco más, así se necesite otra película para lograrlo ¿no?

Igual es entendible que Marvel necesita desenredar sus hilos pronto y recomponer su camino para llevar esta fase de su universo dejando mejores sensaciones en sus fanáticos y atrayendo nuevo público. Cosa que por lo menos con esta peli se ha logrado. Si en otras oportunidades podíamos decir “mejor espero a que la película se estrene en plataformas”, en esta ocasión es realmente necesario ir a las salas de cine a verla.

Los 4 Fantásticos salvaron a Marvel en los cómics y ahora le devuelve la fe a los fanáticos de lo que se pueda esperar del Universo Cinematográfico de Marvel en la pantalla grande.