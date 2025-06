¿Cuándo sale Avatar Seven Havens? Temporadas, capítulos y más sobre la secuela de La Leyenda de Korra

Avatar es una de las series más destacadas de los últimos años en materia de animación. Una gran cantidad de personajes han deleitado a los amantes de los dibujos animados, y muestra de ello es esta producción.

El universo de Aang y sus compañeros han sido capaz de enamorar y encantar a una amplia cantidad de fans que han visto marcada su infancia por esta serie.

Pronto se estrenará una nueva serie de este universo bajo el nombre de ‘Avatar Seven Havens’. A continuación les contamos todos los detalles.

¿Cuándo sale ‘Avatar Seven Havens’?

Todo niño o adolescente posee una serie que ha marcado su vida o esta etapa de la misma. Ya sea con el anime, o distintos dibujos animados, varios entretenimientos resultan inolvidables.

Justo uno de ellos fue Avatar, cuando Aang y la nación del fuego protagonizaron una trama de grandes emociones.

Luego de esta reconocida producción animada, hubo una secuela que destacó de manera destacada y fue ‘La Leyenda de Korra’.

Esta producción permitió vivir grandes emociones, y próximamente se va a estrenar una nueva parte de este universo bajo el nombre de ‘Avatar Seven Havens’.

El estreno de esta producción ha generado que grandes seguidores se sientan emocionados por ver una nueva entrega de esta animación.

En este caso, la salida de la serie se dará en el año 2027, luego del anuncio de Nickelodeon de esta producción.

‘Avatar Seven Havens’ tendrá 13 capítulos, por temporada, y serán 2 partes, por lo que para ver el final de esta serie, es posible que se tenga que esperar a más allá del 2027.

A pesar de esta larga espera, los amantes del mundo de Avatar se han sentido claramente emocionados, y confían en que este nuevo lanzamiento tenga la calidad de sus antecesores, además del mismo nivel de sensaciones en su trama, y las particularidades que caracterizan a este universo.

Del mismo modo, este universo también contará con una película, la cual saldrá en el año 2026, bajo el título de ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’.

Lo cierto es que, por el momento, aunque la espera sea larga, Avatar demuestra que tiene nuevas emociones para dar, por lo que los fanáticos de este universo tendrán mucho para divertirse en los próximos años.