Marvel filtró el nombre oficial de ´Spider-Man 4’; este sería su título y sinopsis

La cuarta entrega de ‘Spider-Man’ es una de las películas más esperadas por los fanáticos del universo de Marvel. Según se conoció, la producción protagonizada por Tom Holland iniciará sus grabaciones entre mayo y finales de octubre de 2025 y se espera que llegue a los cines de todo el mundo en julio de 2026.

Desde que se confirmó el estreno de ‘Spider-Man 4’ se han desvelado diversos detalles sobre lo que será esta nueva entrega del Hombre Araña, uno de los superhéroes favoritos de Marvel. De hecho, recientemente se conoció nueva información que reveló el que sería el nombre original de esta cuarta entrega y algunos detalles inéditos de su trama.

La filtración se dio a través de un correo electrónico dirigido a una empleada de Pascal Pictures, la productora de Sony, en el que revelan información importante sobre la película. En este, no solo revelaron el posible título del filme, sino también la sinopsis y algunos de los personajes que harán parte de ‘Spider-Man 4’.

Según la información filtrada, el título propuesto para la cuarta entrega del Hombre Araña será “Spider-Man: Brand New Day”. Por su parte, la sinopsis indica que Peter Parker está decidido a llevar una vida normal y centrarse en su vida universitaria, alejándose temporalmente de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, esta paz se ve interrumpida por una nueva amenaza que pone en peligro a sus amigos, forzando a Peter a reconsiderar su promesa y regresar a su alter ego.

Aunque se llegó a especular que Spider-Man 4 podría ser una película independiente del Universo Cinematográfico de Marvel, las filtraciones confirmaron que la producción seguirá conectada con los personajes del MCU, desestimando la idea de un Spider-Verse sin la influencia de Kevin Feige.

