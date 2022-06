De Tobey Maguire a Tom Holland, las tres caras de Spiderman en su 20 aniversario

El director Sam Raimi fue el encargado de llevar a la gran pantalla la historia de Peter Parker, un joven de secundaria que perdió a sus padres siendo un niño y que, gracias a una picadura radioactiva, ayudaría a salvar el mundo de los villanos. En la primera trilogía, lanzadas en el 2002, 2004 y 2007, Sony recaudó grandes cifras en taquilla gracias a su éxito.

En la actualidad, 20 años después del primer lanzamiento, con varios cambios en elenco y argumento la historia del joven Parker sigue generando pasiones en sus seguidores.

Tobey Maguire, el primer Spider-Man

Con un elenco con nombres como Kirsten Dunst, James Franco y Willem Dafoe, la trilogía de Raimi acercó al público de inicios de los 2.000 una historia contada desde la perspectiva de un joven en el camino hacia la grandeza. Con gastos estimados en 139 millones de dólares, la primera entrega de Spider-Man logró recaudar cerca de 800 millones de dólares en taquilla, manteniendo ganancias similares en las entregas posteriores.

Andrew Garfield y la cancelación de The Amazing Spider-Man 3

Siguiendo el éxito en taquilla de la trilogía inicial, Sony se embarcó en la producción de una nueva versión del superhéroe encarnada por el actor Andrew Garfield. Con los estrenos de “The Amazing Spider-Man” en el 2012 y su secuela “The Amazing Spider-Man: rise of Electro” en el 2014, no logró generar el mismo impacto que las primeras películas. Finalmente, luego de postergar la tercera entrega Sony desistió del proyecto y de Garfield como Peter Parker.

La nueva era de Spider-Man con Tom Holland

En conversaciones posteriores, Sony y Marvel llegaron al acuerdo de compartir el personaje. El actor encargado de dar vida a la nueva versión de Spider-Man fue Tom Holland, quien ha aparecido en las entregas: “Spider-Man: Homecoming” (2017); “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021). A la fecha, es Holland quien luce el distintivo traje rojo.