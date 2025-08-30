Millonarios sigue escalando en la tabla: así quedaron las posiciones tras victoria ante Águilas

Millonarios y Águilas fueron protagonistas en una nueva jornada de la Liga BetPlay 2025-II. El equipo capitalino visitó Rionegro, y afrontó un partido sumamente complejo, con el objetivo de hilar una racha de victorias.

Luego del triunfo frente a Junior de Barranquilla, los fanáticos del ‘embajador’ confiaban en llevarse la victoria, incluso a pesar de iniciar abajo en el marcador por 1-0.

Sin embargo, el equipo capitalino logró reponerse y sacó adelante el resultado para así consumar una victoria por 1-2, que le permite seguir escalando en la tabla.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II tras victoria de Millonarios

Para nadie es un secreto que el segundo semestre de Millonarios ha sido inestable a nivel deportivo. El equipo capitalino ha tenido que afrontar varias bajas y la salida de su director técnico.

Los malos resultados fueron la tónica del principio de semestre para el club ‘albiazul’, el cual se mantiene en búsqueda de una mejor actualidad en el campeonato local.

El camino hacia la recuperación de Millonarios inició hace 1 semana, cuando venció de manera aplastante y sorprendente a Junior de Barranquilla.

Para algunos podía tratarse de un triunfo puntual, pero, el equipo capitalino logró repetir los 3 puntos, esta vez ante Rionegro Águilas.

Esto le permite seguir escalando posiciones en la tabla, en una suma de puntos que lo pone cada vez más cerca de la zona de clasificación.

1- Junior de Barranquilla – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Fortaleza – 14 puntos

5- Llaneros – 14 puntos

6- Atlético Nacional – 13 puntos

7- Deportivo Pereira – 12 puntos

8- Independiente Santa Fe – 12 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Envigado – 10 puntos

11- Deportivo Cali – 10 puntos

12- La Equidad – 9 puntos

13- Alianza – 9 puntos

14- Unión Magdalena – 8 puntos

15- Millonarios – 7 puntos

16- Boyacá Chicó – 7 puntos

17- Rionegro Águilas – 7 puntos

18- Deportivo Pasto – 5 puntos

19- América de Cali – 5 puntos

20- Once Caldas 3 puntos

Con este panorama Millonarios piensa de manera optimista, y confía de seguir sumando puntos rumbo a la clasificación, esta vez en otro choque que lo medirá ante Independiente Santa Fe, su acérrimo rival en otra edición del clásico capitalino.