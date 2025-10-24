¿Regreso indeseado? Fans de Bon Jovi critican reciente presentación; ya no es el mismo

Bon Jovi es, sin dudas, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del rock. Esta agrupación ha presentado una cantidad enorme de éxitos a través de los años, gracias a su reconocido talento.

Esta legendaria banda posee un legado notable, y asi se ha demostrado gracias a un sinfín de composiciones y shows que han sido tatuados de manera imborrable en la mente de sus seguidores.

Aun así, debido a dificultades en la voz de Jon Bon Jovi, esta agrupación ha sido blanco de varias críticas. De hecho, algunas por parte de sus seguidores en las últimas horas.

¿Un regreso indeseado para Bon Jovi?

Aunque el cariño por Bon Jovi por parte de sus fanáticos es notable, esta banda no ha salido de gira desde 2022, cuando llevó a cabo el ‘North American Tour’.

Esta serie de pequeñas presentaciones emocionó a muchos, aunque dejó ver muchas falencias en la voz de Jon Bon Jovi. El legendario artista ha batallado con su instrumento en los últimos años, debido a una atrofiación en sus cuerdas vocales, y una cirugia a la que tuvo que someterse para corregir esto.

A pesar de esto, con una ausencia tan prolongada como la del artista, sus fanáticos han soñado con poder volver a verlos en tour.

Sus fans lograron cumplir esto, no solo con ‘Forever’, su primer disco en 4 años. También lo hicieron con el anuncio de un tour con motivo de este disco.

El pasado 23 de octubre la banda reveló fechas en las que se presentará en Nueva York, Edimburgo, Dublin y London, lo que claramente emocionó a sus seguidores.

Sin embargo, este podría acabar siendo un regreso indeseado. Para promover estos shows, la banda realizó una transmisión de un pequeño show de 3 canciones a través de YouTube.

Allí tocaron canciones como ‘Legendary’, ‘Red, White and Jersey’ e ‘It’s My Life’. Pero, no salió como esperaban.

Las redes sociales se llenaron de críticas incluso por parte de sus propios fans. Muchos aseguraron que dirán presente en este tour, pero, que consideran que Jon no podrá llegar al nivel esperado.

Por el momento, Bon Jovi realizará este tour, e incluso se espera que llegue a otros continentes, con el sueño de poder ver a un Jon Bon Jovi de menos a más durante la gira.