Bon Jovi prepara nuevo disco junto a leyendas del rock: así suena primer sencillo con Bruce Springsteen

La banda de rock estadounidense Bon Jovi anunció este viernes el lanzamiento de ‘Forever (Legendary Edition)’. Este es un álbum de colaboración que lanzará el próximo 24 de octubre con versiones reinventadas del disco de 2024 junto a estrellas como Bruce Springsteen.

“Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad. Mi rehabilitación de las cuerdas vocales fue un viaje bien documentado que se desarrolló mientras lanzaba Forever en 2024”. Así informó en un comunicado el líder del grupo, Jon Bon Jovi.

El disco cuenta con un “nuevo punto de vista y un nuevo espíritu. En un álbum de colaboración que demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”, sentencia el escrito.

El nuevo disco de Bon Jovi

Al anuncio del nuevo disco, que incluirá 14 pistas y que se lanzará el 24 de octubre a través de Island Records, la banda hizo público ‘Red, White and Jersey’, el tema principal de este disco que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, y la canción ‘Hollow Man’, junto con Bruce Springsteen.

‘Forever’ fue lanzado en junio de 2024. Este como el disco conmemorativo de los 40 años de la banda estadounidense.

La emoción de los fanáticos de la banda es total, especialmente al tratarse de grandes colaboraciones junto a leyendas históricas de la música, las cuales dirán presente en esta versión ‘deluxe’ del último disco de la banda.

El inicio de este álbum con un éxito como ‘Hollow Man’ inspira grandes sensaciones ante la posibilidad de ver todo el potencial de una banda como Bon Jovi, con nombres inolvidables en un gran tracklist.

¿Cuándo se lanzará este disco?

Ante este anuncio la expectativa es total. Sin embargo, los fans deberán esperar un poco más de tiempo para poder ver este producto de Bon Jovi.

El lanzamiento de la ‘Legendary Edition’ del disco ‘Forever’ de esta agrupación está pautado para realizarse el 24 de octubre.

Quedará por ver el ‘tracklist’ completo que tendrá este álbum, y los invitados que pueda llegar a juntar Bon Jovi, en una unión histórica entre voces e instrumentalistas legendarios para la música, y la industria alrededor de todo el mundo.