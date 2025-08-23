¿Qué significa ‘Bed of Roses’? Una de las mejores baladas románticas del rock y de Bon Jovi

‘Bed of Roses’ es una de las canciones más reconocidas en la discografía de Bon Jovi. Esta histórica agrupación dejó varios éxitos inolvidables para los amantes del rock alrededor del mundo y uno de ellos fue este.

Dentro de sus composiciones, esta banda ha dejado varios éxitos históricos, épicos o incluso románticos. De hecho, este último es uno de los más descollantes de esta última temática.

Más noticias: Jon Bon Jovi se convirtió en la Persona del Año 2024 en los premios Grammy

Por ello, a continuación les hablaremos sobre el lanzamiento de este éxito, y el significado que guarda una de las letras más románticas del rock.

El histórico ‘Keep The Faith’ de 1992

Bon Jovi posee varios éxitos inolvidables, tanto en su época inicial, como en la etapa moderna de esta agrupación.

Esta histórica banda fue capaz de acumular muchos discos en su arsenal, en los que resaltaron éxitos brillantes.

Sin embargo, hay uno que logró marcar a la banda con su título, y que además acumuló varios himnos en su ‘tracklist’.

Ese fue, nada más y nada menos que, ‘Keep the Faith’, un álbum que destacó dentro de la industria musical desde su lanzamiento en 1992.

Esto fue gracias a éxitos como el homónimo del álbum, ‘In These Arms’ o ‘Bed of Roses’ siendo este último uno de los más destacados.

Su letra se trató de una de las más románticas de la década de los 90’s, a pesar de esconder un relato oscuro.

Más noticias: Estas son las canciones de rock que puede dedicar hoy en el día del amor y la amistad

Este éxito trata sobre un hombre que habla sobre una vida de resaca, alcohol, y varios aspectos más. No obstante, dentro de esta letra también resalta una conexión romántica con una persona a la cual le gustaría ofrecer grandes comodidades lejanas a esta vida de excesos, lo que se ve referencia en justamente una ‘cama de rosas’, es decir ‘Bed of Roses’.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español.

‘Bed of Roses’ de Bon Jovi en español

Sentado aquí, desperdiciado y herido

En este viejo piano

Tratando de capturar el momento

Esta mañana, no sé

Porque una botella de vodka todavía está alojada en mi cabeza

Y alguna rubia me dio pesadillas

Creo que ella todavía está en mi cama

Mientras sueño con películas que no harán de mí cuando esté muerto

Con un puño de hierro me levantó

Y un beso francés en la mañana

Mientras que una banda de música sigue

Mientras estamos hablando

Sobre todas las cosas que anhelo creer

Sobre el amor, la verdad, lo que significas para mi

Y la verdad es

Eres todo lo que necesito

Quiero acostarte en una cama de rosas

Por esta noche duermo en una cama de clavos

Quiero estar tan cerca como el Espíritu Santo

Y acostarte en una cama de rosas

Bueno estoy tan lejos

Que cada paso que doy es camino a casa

El rescate de un rey en monedas de diez centavos que daría cada noche

Solo para ver a través de este teléfono público

Aún se me acaba el tiempo o es difícil pasar

Hasta que el pájaro en el cable me lleve de vuelta a ti

Solo cerraré los ojos y susurraré

Bebé, el amor ciego es verdad

estribillo

El whisky de resaca del bar de este hotel se ha agotado

La peluca del barman está torcida

Y ella me está mirando

Bueno, podría haber dicho que sí

Pero me reí tanto que creo que morí

Ahora mientras cierras los ojos

Sé que estaré pensando en ti

Mientras mi amante, ella me llama

Para estar de nuevo en su punto de mira

Esta noche no estaré solo

Pero sabes que no significa que no estoy solo

No tengo nada que probar

Porque eres tú quien moriría por defender

estribillo X2