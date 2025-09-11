Radiohead y los 10 discos que debería escuchar antes de morir ¿Por qué?

La música ha sido, durante décadas, una de las formas más poderosas de expresión cultural. A través de ella se han contado historias, reflejado momentos históricos y transmitido emociones que traspasan fronteras y generaciones. Existen discos que, más allá de su éxito comercial, se han convertido en referentes obligados, dejando huella no solo en sus géneros musicales, sino también en la manera en que entendemos y vivimos la música.

Algunos de estos álbumes lograron fama mundial y ventas millonarias; otros, en cambio, comenzaron como obras de culto que, con el tiempo, fueron reconocidas como piezas esenciales.

Lo cierto es que cada uno de ellos ha influido en músicos, críticos y oyentes de distintas generaciones, y escuchar al menos una vez estas producciones es una forma de comprender la evolución de la música a lo largo de los años.

Discos para escuchar antes de morir

La revista digital Huckberry publicó recientemente un listado con 50 discos influyentes que, según su equipo editorial, hay que escuchar antes de morir. La selección incluye trabajos publicados entre 1940 y 2015, y abarca una gran variedad de estilos: rock, pop, folk, rap, electrónica y más.

En la lista hay clásicos internacionales, producciones que marcaron un cambio de rumbo en sus géneros y grabaciones que, aunque no fueron éxitos inmediatos, se convirtieron en referentes con el paso del tiempo.

El criterio de la revista no se limitó a la popularidad o las cifras de ventas. Cada disco fue elegido por su impacto cultural, su innovación y su influencia en otros artistas. El resultado es un recorrido que permite entender cómo ha cambiado la música en las últimas ocho décadas. A continuación, le mostramos los 10 primeros puestos de esta selección.

Los 10 álbumes esenciales según Huckberry