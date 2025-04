El mejor ‘cover’ de una canción de los Beatles, según Paul McCartney: «la transformaron»

Los Beatles es una de las mejores bandas del rock. Esta agrupación se convirtió logró ser parte clave en la historia del género, e incluso dejaron un legado que a día de hoy sigue con vida, y ha inspirado a varios fanáticos.

Esta agrupación logró una gran cantidad de éxitos. Muchos son admirados tanto por sus fanáticos, como incluso por parte de otros colegas del género y la música en general.

Muchas de estas canciones han llegado hasta a ser versionadas por varias agrupaciones, las cuales han dejado ‘covers’ inolvidables.

El mejor ‘cover’ de una canción de los Beatles, según Paul McCartney

Claramente, al tratarse de una banda tan gloriosa como los Beatles, la cantidad de canciones que han llegado a ser versionadas son bastante amplias.

Por ello, elegir solo uno como el mejor ‘cover’ de los Beatles es muy complejo, especialmente por lo relativo que puede ser el gusto hacia ciertas canciones.

Sin embargo, hace algún tiempo, hubo alguien que se atrevió a elegir el mejor cover de la banda, y se trató de, nada más y nada menos que, Paul McCartney.

El legendario bajista de la banda mencionó una versión puntual, e incluso resaltó de gran manera la forma en que el artista logró ‘transformar’ la canción.

De acuerdo con ‘Macca’, esta se trató de una versión de ‘With A Little Help From My Friends’, una composición lanzada en 1967.

Esta canción fue versionada por Joe Cocker, un artista inglés del estilo blues, quien lanzó su ‘cover’ en 1969.

Particularmente, McCartney expresó que esta versión le ‘voló la cabeza’. Esto en especial porque Cocker lo convirtió en un himno del blues.

De hecho, según explicó Far Out Magazine, McCartney pudo escuchar esta grabación, y quedó ampliamente sorprendido, por lo que, siempre ha estado agradecido por la forma en que Cocker honró esta canción.

Actualmente, esta versión aun es bastante reconocida. Incluso acumula millones de visitas en YouTube, además de varios comentarios donde aseguran que este artista tiene gran calidad.

Joe Cocker falleció en el año 2014. Sin embargo, gracias a este tipo de lanzamientos, es un artista ampliamente reconocido, y posee un legado notable en el blues.

Lo cierto es que, tanto Cocker, como los Beatles son nombres brillantes para la industria musical, donde destacaron de manera notable en su época.