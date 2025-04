Esta es la canción «mejor construida» de The Beatles, según su productor ¿Concuerda?

A lo largo de la historia de la música, pocos nombres han sido tan influyentes como el de George Martin. Productor, arreglista y visionario, Martin fue pieza clave en el desarrollo artístico de The Beatles, al punto de ser apodado “el quinto Beatle”.

Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores del grupo, la intervención de Martin fue determinante en la manera en que esas canciones llegaron al público. Desde sus aportes técnicos hasta sus decisiones creativas, su rol fue esencial en prácticamente todos los álbumes de la banda de Liverpool, con excepción de ‘Let It Be‘, cuyo sonido final fue moldeado por Phil Spector.

Esta es la canción «Mejor construida» de The Beatles

Uno de los momentos más reveladores sobre su percepción artística ocurrió cuando habló acerca de la canción ‘She’s Leaving Home’, incluida en el revolucionario álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. A pesar de que este tema no contó con los arreglos orquestales de Martin, una hecho atipico dentro de la discografía del cuarteto, el productor nunca escatimó elogios hacia él.

En su autobiografía ‘All You Need Is Ears‘, expresó: “Es como una pequeña ópera y una de las canciones mejor construidas que jamás hayan hecho. Me sorprende que pudieran hacer esto a su edad porque podían ver el conflicto entre jóvenes y mayores”.

Este comentario no pasó desapercibido y fue destacado años después por medios especializados como Far Out Magazine, que recordó cómo Martin consideró a ‘She’s Leaving Home’ como “la canción mejor construida de los Beatles”.

La obra, que narra la historia de una joven que decide escapar de su hogar, se aleja del enfoque clásico del pop juvenil de la época para adentrarse en un territorio narrativo más maduro, cargado de sensibilidad social y emocional.

El contexto detrás de esta elección también merece atención. A finales de los años 60, The Beatles ya se encontraban en plena transición artística, explorando nuevas formas de expresión tanto líricas como sonoras.

‘She’s Leaving Home’ refleja esa evolución, no solo por su temática, sino también por su estructura musical, que se apoya en un arreglo de cuerdas elaborado por Mike Leander, ante la imposibilidad de Martin de participar por cuestiones de agenda. Pese a ello, su apreciación hacia la obra nunca disminuyó.

El legado de George Martin

El hecho de que George Martin reconociera en esta canción una de las cumbres compositivas del grupo subraya su capacidad para valorar el talento incluso cuando él mismo no estuvo directamente involucrado. Su legado, más allá de los créditos de producción, vive en su comprensión profunda del arte musical y su mirada sensible sobre los procesos creativos.

