Estas son las 5 canciones más ‘perfectas’ de la historia según la ciencia; The Beatles en la lista

La música es una de las formas de arte más universales y atemporales. A lo largo de la historia, millones de canciones han servido como un canal para expresar diversas emociones que van desde la euforia hasta la nostalgia.

Cada género y estilo musical tiene su propio encanto, y lo que para algunos puede ser una canción «perfecta», para otros puede no serlo. Sin embargo, la ciencia intentó determinar qué caracteriza a una canción como «perfecta”.

Le puede interesar: Las mejores 10 canciones para volverse fanático del rock; no dejará de escucharlas

Un estudio realizado por el Instituto Max Planck de Alemania analizó la estructura de las canciones más populares de la historia para encontrar patrones que las hicieran especiales. Tras examinar más de 80.000 acordes de canciones icónicas entre 1958 y 1991, los investigadores descubrieron que aquellas piezas que combinan sorpresa y anticipación en su progresión armónica son las que generan mayor placer en los oyentes.

Según Vincent Cheung, líder del estudio, el secreto de una canción perfecta radica en su capacidad para generar incertidumbre. Esta característica hace que las melodías sean no solo memorables, sino también tengan un gran impacto emocional.

Las 5 canciones más perfectas de la historia

Si bien la perfección en la música sigue siendo subjetiva para muchos, este estudio demostró que existen patrones que pueden explicar por qué algunas canciones resisten al paso del tiempo y siguen cautivando a generaciones enteras.

Mire también: La canción de Slipknot ideal para empezar su día con gran ánimo y motivación

1. The Beatles – «Ob-La-Di, Ob-La-Da» (1968)

2. Genesis – «Invisible Touch» (1986)

3. B.J. Thomas – «Hooked on a Feeling» (1968)

4. The Jackson 5 – «I Want You Back» (1969)

5. The La’s – «There She Goes» (1990)