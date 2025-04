Ellos son los actores que interpretarán a Los Beatles en las cuatro películas ¿Cuándo se estrenan?

El legendario cuarteto de Liverpool llegará a la gran pantalla como nunca antes se ha visto. El director británico Sam Mendes, reconocido por películas como 1917 y Skyfall, anunció un ambicioso proyecto cinematográfico que narrará la historia de The Beatles a través de cuatro largometrajes, cada uno centrado en uno de los miembros de la banda.

Bajo el título ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’, esta innovadora propuesta cinematográfica explorará la vida y el legado de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr desde una perspectiva única, permitiendo al público conocer más a fondo las experiencias individuales que los llevaron a convertirse en una de las agrupaciones más influyentes de la historia de la música.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que será la primera vez que una producción narrativa cuenta con los derechos completos del catálogo musical de The Beatles. Esto permitirá que las películas incluyan temas icónicos como Let It Be, Strawberry Fields Forever, Yellow Submarine e I Am the Walrus, lo que garantizará una experiencia auténtica y emocionante para los fanáticos de la banda.

¿Quiénes interpretarán a los integrantes de The Beatles?

Durante la reciente CinemaCon en Las Vegas, Mendes presentó al elenco que dará vida a los icónicos músicos. El actor Paul Mescal, conocido por Normal People y Aftersun, interpretará a Paul McCartney. Harris Dickinson, quien ha participado en películas como Triangle of Sadness y The King’s Man, se pondrá en la piel de John Lennon. Por su parte, Joseph Quinn, recordado por su papel en Stranger Things, encarnará a George Harrison, mientras que Barry Keoghan, nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin, será Ringo Starr.

El director explicó que la magnitud de la historia de The Beatles era demasiado extensa para ser contada en una sola película, y que dividirla en cuatro largometrajes independientes era la mejor manera de explorar a cada uno de sus integrantes. “Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, comentó Mendes durante la presentación.

El anuncio ha generado gran expectación en la industria cinematográfica y entre los seguidores de The Beatles, quienes esperan que este proyecto rinda homenaje al legado del cuarteto de Liverpool de una manera nunca antes vista.

El estreno de las cuatro películas está programado para abril de 2028, aunque aún no se ha revelado si se lanzarán simultáneamente o en fechas separadas.