¿Qué significa ‘Fuel’? La historia detrás de uno de los éxitos más grandes y aclamados de Metallica

‘Fuel’ es una de las canciones más destacadas de Metallica. Este éxito brilla dentro de un catálogo notable de himnos, el cual destacada tanto para los fanáticos de esta banda, como para los amantes de este género.

Particularmente, ‘Fuel’ es uno de los éxitos más pedidos en los conciertos en vivo de Metallica, en especial por la fuerza que posee esta canción tanto en su letra, como en su melodía.

Por ello, a continuación les contamos cual es la historia detrás del lanzamiento de esta canción, y el significado de su letra concretamente.

El lanzamiento del álbum ‘ReLoad’

Claramente, Metallica tiene una cantidad de álbumes bastante destacada. Esta agrupación ha sido capaz de poner a vibrar a miles de fanáticos en todo el mundo con sus producciones.

Esto se ha dado gracias a álbumes como su disco homónimo, el ‘…And Justice For All’ o el ‘Kill ‘Em All’.

Para muchos, luego del ‘Black Album’, Metallica cambió su esencia, e incluso disminuyó el reconocimiento de algunos fans.

Sin embargo, luego de esto hubo álbumes que también fueron destacados, e incluso varios presentaron éxitos brillantes.

Un ejemplo de esto fueron el ‘Load’ y el ‘ReLoad’. El segundo de esta lista brilló con éxitos como ‘The Memory Remains’, ‘Unforgiven II’ o ‘Fuel’.

Este último resultó brillante por los fans, tanto por el video musical de esta canción, como por la fuerza sonora de esta composición.

Brillantemente, esta canción sorprendió a muchos, y a día de hoy sigue con la habilidad de poner a vibrar a todos los fans en sus conciertos.

En lo que se refiere a su significado, ‘Fuel’ hace referencia a la adicción por la velocidad, y de la adrenalina.

De hecho, para muchos, esta es la canción más emocionante y potente de Metallica, con grandes referencias al consumo y a la emoción.

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de ‘Fuel’ de Metallica en español.

Letra de ‘Fuel’ de Metallica en español

Dame combustible, dame fuego

Dame lo que deseo

Oh

Enciende, veo rojo

La adrenalina choca y me quiebra la cabeza

Nitro drogadicto, pintame muerto

Y veo rojo

Cien más a través de blanco y negro

Caballo de guerra, cabeza de guerra

Nudillo blanco apretado

A través de blanco y negro

Oh

Oh, me quemo

El combustible bombea los motores

Ardiendo duro, suelto y limpio

Oh

Y luego me quemo

Batiendo mi dirección

Calmar mi sed con gasolina

Así que dame combustible, dame fuego

Dame lo que deseo

Sí

Enciende más allá del hueso

Tragar el futuro, escupir la esperanza

Quema tu cara sobre el cromo

Sí, oh, sí!

Toma la esquina, vas a chocar

Faros, titulares

Otro drogadicto, vive demasiado rápido

Sí, vive demasiado rápido, rápido, rápido

Oh

Oh, me quemo

El combustible bombea los motores

Ardiendo duro, suelto y limpio

Oh

Y me quemo

Batiendo mi dirección

Calmar mi sed con gasolina

Así que dame combustible, dame fuego

Dame lo que deseo

Oh, si

Nudillo blanco apretado

Dame combustible, dame fuego

Mi deseo

Oh

Oh, me quemo

El combustible bombea los motores

Ardiendo duro, suelto y limpio

Oh

Y así sucesivamente

Batiendo mi dirección

Calmar mi sed con gasolina

Dame combustible, dame fuego

Dame lo que deseo

Oh

Oh, me quemo