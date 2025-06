Estas son las canciones favoritas de James Hetfield para tocar en concierto con Metallica

Metallica es, de manera destacada, una de las mejores bandas del metal y de la música en las últimas décadas. Esta agrupación ha sido capaz de enamorar a millones de fanáticos en todo el mundo con sus éxitos.

Una amplia cantidad de los éxitos que han brillado en la historia del metal le pertenecen a Metallica, y por ello, es una banda que posee un cariño notable por parte de varias generaciones.

De hecho, esta agrupación es disfrutada tanto en sus versiones de estudio, como también en sus conciertos.

Esto se debe a su presencia sobre el escenario, pero también a varias canciones en particular que son las favoritas para tocar de James Hetfield.

Las canciones favoritas de James Hetfield en vivo

Sin lugar a dudas, James Hetfield es uno de los mejores ‘frontman’ de la historia del metal. Este artista ha sido capaz de brillar como el líder de Metallica, banda con la que ha dominado el género.

Gracias a su capacidad de estremecer escenarios, Metallica tiene uno de los shows más ansiados en todo el mundo.

Incluso, para muchas personas es un sueño escuchar algunos éxitos de esta banda en vivo y en directo.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que, incluso el propio James Hetfield tiene sus canciones favoritas a tocar dentro de los éxitos de Metallica.

En varias declaraciones, Hetfield ha asegurado que tiene un cariño especial hacia ‘Nothing Else Matters’ Este éxito de 1991 es el favorito del líder de Metallica para tocar en vivo.

Sin embargo, el propio Hetfield aseguró que hay otras canciones a destacar, y que en gran cantidad de ocasiones forman parte del repertorio en vivo de Metallica.

Estas son: ‘No Leaf Clover’, ‘St.Anger’, ‘I Disappear’, ‘Jump In The Fire’, ‘Fuel’ y ‘Hit The Lights’. Indudablemente estas grandes canciones que son parte del catálogo de Metallica.

Lo cierto es que, los shows en vivo de esta banda son una experiencia inolvidable para cada uno de los amantes del metal.

Por el momento, Metallica se encuentra en medio de su gira ‘M72 World Tour’, con la que se ha presentado en varias ubicaciones a nivel mundial.

Hasta ahora la banda no ha anunciado fechas oficiales para Sudamérica, pero sus fans los esperan con ansias.