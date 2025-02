Así luce ‘Dwight’, icónico personaje de The Office, a sus 59 años: está ‘irreconocible’

‘The Office’ es sin lugar a duda unas de las mejores series de comedia de todos los tiempos. La serie estadounidense, estrenada el 24 de marzo de 2005 y finalizada en mayo de 2013, contó con más de 180 episodios, divididos en nueve temporadas. Su estilo de falso documental y su humor basado en situaciones cotidianas dentro de una oficina convirtieron a la producción en un clásico de la televisión.

A pesar de que la serie tuvo su punto final hace más de 10 años, The Office ha ganado aún más seguidores con el paso del tiempo debido a que está disponible en diferentes plataformas de streaming como Amazon Prime, Max y Netflix. Este año, la serie celebra sus 20 años desde su estreno.

Entre los actores que hicieron de The Office una de las mejores series de televisión se encuentran Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Ed Helms y, por supuesto, Rainn Wilson, quien interpretó a Dwight Schrute, uno de los personajes más icónicos de la serie.

Así luce Rainn Wilson, Dwight Schrute en The Office

Después de 20 años, desde que le dio vida a Dwight Schrute en The Office, Rainn Wilson, a sus 59 años, continúa siendo una figura destaca en el mundo del entretenimiento. Su papel en esta serie estadounidense, en la que interpretó un personaje excéntrico y ambicioso, le dio gran reconocimiento en la industria del cine y la televisión.

Más allá de su gran participación en The Office, Rainn Wilson también ha participado en otras importantes producciones como la serie Six Feet Under, donde interpretó a Arthur Martin, así como en películas como Almost Famous, Galaxy Quest y House of 1000 Corpses. Uno de sus proyectos más recientes fue EZRA, una comedia donde compartió pantalla con Robert De Niro. También tuvo un papel recurrente en la serie Mom, donde interpretó a Trevor en cinco episodios.

A pesar del éxito de The Office, Rainn Wilson ha confesado que su experiencia en la serie no fue del todo positiva. En una entrevista, el actor reveló que, durante varios años, se sintió infeliz porque no alcanzó el nivel de fama que esperaba.

«Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente. Estaba pensando: ‘¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?’», admitió Wilson.