James Hetfield, de Metallica, aseguró no querer ser recordado por tocar sus canciones viejas

James Hetfield es, sin dudas, uno de los lideres más emblemáticos en la historia de la música y del metal. Este talentoso vocalista ha logrado construir un gran legado musical, gracias a su liderazgo en Metallica.

A pesar de sus 61 años, Hetfield sigue rockeando sobre los escenarios, y liderando el ‘headbanging’ de millones de fanáticos que posee su banda a nivel mundial.

Sin embargo, recientemente, Hetfield dejó algunas declaraciones sobre el futuro de Metallica, y como desean ser percibidos por sus fanáticos.

James Hetfield no quiere ser vivir de solo tocar sus éxitos viejos

Recientemente, en una entrevista para el podcast ‘The Metallica Report’, Hetfield cuenta varios detalles sobre como ha sido la experiencia de presentar el álbum ’72 Seasons’ en vivo.

Este disco fue lanzado a mediados del 2023, con una recepción sumamente aceptable por parte de los fanáticos de la banda.

Más noticias: James Hetfield, lider de Metallica revela nombre de cantante que considera su «enemigo»

En este momento, Metallica se encuentra justamente en medio de su ‘M72 World Tour’, donde presentan un amplio repertorio con esta, y otras canciones reconocidas de la banda.

Claramente, a la hora de ir a un concierto de Metallica, la gran parte de los fans desean escuchar clásicos históricos del metal, como pueden ser ‘Master Of Puppets’, ‘For Whom The Bell Tolls’ o ‘Battery’.

Sin embargo, Hetfield se refirió a esto y aseguró que no desea que la banda viva solo de tocar estas canciones, ya que en sus presentaciones buscan retar a su público a escuchar cosas nuevas.

Hetfield aún así aseguró que lo lanzado en el ’72 Seasons’ encaja de gran manera en el repertorio de la banda, por lo que no los asusta hacer esta unión.

Más noticias: James Hetfield, líder de Metallica regresa al cine una vez más; será su última película

Particularmente, esta unión se ha visto claramente evidenciado en el ‘setlist’ de Metallica. De hecho, su último repertorio muestra esto, y aquí se lo ejemplificamos con su último show del pasado 29 de septiembre en México:

The Ecstasy of Gold Whiplash For Whom the Bell Tolls Cyanide The Memory Remains Lux Æterna Too Far Gone? Fade to Black You Must Burn! The Call of Ktulu The Unforgiven Whiskey in the Jar Battery Moth Into Flame One Enter Sandman

Estas declaraciones de Hetfield asustaron a algunos fanáticos, en especial, aquellos que son amantes de los clásicos. Sin embargo, estos seguirán presentes en el repertorio de la banda.