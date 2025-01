¿Por qué Aerosmith es la banda de rock más exitosa de todos los tiempos? Su apasionante historia

En el 2024, una de las noticias de rock más importantes del año fue el final de Aerosmith. La banda se encontraba en su gira ‘Peace Out’

y de repente un comunicado publicado el 2 de agosto, revelaba que una recuperación completa de los problemas de voz de Steven Tyler, no era posible, así que la banda debía tomar la difícil decisión de retirarse de los escenarios. Aunque en el pasado Steven ya había enfrentado problemas en su garganta, y una lesión el año anterior que le había generado un sangrado lo había obligado a cancelar algunas fechas, en esta ocasión, se trataba de algo definitivo.

Aunque Aerosmith perdió la oportunidad de una despedida, hoy los celebramos como debió ser, en concierto.

La historia de Aerosmith

Aerosmith nació en los 70s, de la fusión de dos bandas: The Jam band en al que estaba Joe Perry

y Chain Reaction en la que estaba Steven Tyler, que curiosamente era el baterista en la banda, pero a toda costa en este nuevo proyecto él quería cantar, así que llamó a su amigo Joey Kramer que conocía de una banda de NY para que fuera el baterista, eventualmente Brad Withford se uniría a la banda y empezó lo que el mundo llegaría a conocer como Aerosmith.

A principio de los 70s la banda logró un contrato discográfico, la agrupación iniciaría con un sonido muy inclinado al blues pero con la llegada de ‘Walk this way’ en su tercer álbum de estudio. Con esto, establecieron una propuesta más rock n roll y diferente para la época.

Aerosmith trabajó incansablemente durante los 70s sin embargo, a finales de la década, Joe Perry dejó la agrupación dejando un vacío muy difícil de llenar. A pesar de que la banda continuó trabajando, Perry volvió en 1985 para el disco ‘Done With Mirrors’, el titulo del álbum era una forma de decir que dejaban las drogas, qué tanto haya realmente pasado no lo sabemos, pero desde la segunda mitad de los 80 y durante los 90s Aerosmith empezó a crecer como una de las grandes bandas de la historia del rock norteamericanas. Después de esto tuvieron varios éxitos con su siguientes álbumes de estudio que llegaron con canciones como ‘Dude (looks like a lady)’, ‘Angel’, ‘What it takes’, ‘Love in an elevator’, ‘Crazy’, ‘Crying’, ‘Amazing’, ‘Hole in my soul’ y muchos más.

Con el inicio del nuevo milenio, Aerosmith lanzó ‘Just Push play’, el álbum que le daría a la banda el último Top 10 de su carrera con ‘Jaded’, dos discos más llegarían después ‘Honkin´on bobo’ (2004) que es un álbum principalmente lleno de clásicos del blues y ocho años después ‘Music from another dimensión!’ (2012). dos discos más llegarían después ‘Honkin´on bobo’ (2004) que es un álbum principalmente lleno de clásicos del blues y ocho años después ‘Music from another dimensión!’ (2012).

El retiro de Aerosmith

Aunque Aerosmith permaneció activa, la banda no volvió al estudio y los rumores y titulares que acompañaron a la banda los últimos años fueron todo menos amables. Se habló de constantes peleas entre Tyler y Perry, una salida estrepitosa de Joey Kramer, problemas con drogas, también de un posible reemplazo de Steven en la banda y muchas cosas más que poco conocemos pero que la verdad no importan.

Es muy triste que Aerosmith no lograra concluir la despedida como lo habían planeado, con una ovación del público a nivel mundial, sin embrago, nos dejaron lo mejor que pudieron hacer en los distintos escenarios de su vida, rock n roll.

Aerosmith ‘A Little south of sanity’

Este es el único álbum de Aerosmith que incluye el sticker de ‘Parental Advisory’, debido a que Steven Tyler cambia durante el concierto la letra de las canciones por algunas más subidas de tono, además de gritar groserías entre canciones.

Las grabaciones son de presentaciones de entre 1993 – 1998, como parte de la gira ‘Get a grip tour’ y ‘Nine lives tour’.

Todas las canciones de la sobredosis de Radioacktiva de Aerosmith

‘Crying’

‘What it takes’

‘Amazing’

‘Janie’s got a gun’

‘Crazy’

‘Love in an elevator’

‘Livin’ on the Edge’

‘Walk this way’

‘Dude (looks like a lady)’

‘Sweet emotion’

‘Dream On’