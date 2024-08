¿Por qué Aerosmith se retira de los escenarios? La razón rompió corazones de los fanáticos

Archivado en: •

Este viernes 2 de agosto, los fanáticos de Aerosmith se llevaron una sorpresa luego de que se anunció que la banda se retira de los escenarios. La noticia cierra un capítulo en la historia del rock y muchas personas se han volcado a reconocer el legado que la agrupación deja en la música.

Tal vez, para muchos no es una noticia tan sorprendente y se ajusta perfectamente a la realidad de la banda, pues habían cancelado su gira de despedida por la salud de Steven Tyler. Muchos usuarios pensaron que el artista solamente necesitaba tiempo e iban a poder volver a cantar, sin embargo, se confirmó que van a dejar los escenarios.

Aerosmith compartió un comunicado bastante emotivo en el que le agradecen a los fanáticos por apoyarlos por más de 50 años. Aseguraron que todas las personas que han estado con ellos desde el principio y los que se han unido con el pasar de los años, son la razón por la que siguieron haciendo música y tocando en vivo.

Sin embargo, dieron a conocer las razones por las que tuvieron que tomar la decisión de que la banda se retire de los escenarios y sí tiene que ver con la salud de Steven Tyler.

¿Por qué se retiran de los escenario?

En el comunicado, Aerosmith explica que siempre que tocan en vivo dejan boquiabierta a su audiencia por la puesta en escena. Uno de los mayores atractivos es la voz de Steven Tyler que, sin duda alguna, marca la esencia de la agrupación. Sin embargo, la dieron a conocer que después de tener tratamiento no se ha podido recuperar.

La banda dejó claro que Steven Tyler ha trabajado fuertemente para poder recuperarse después de sufrir una fractura en la laringe e inclusive, ha tenido a algunos de los mejores médicos a su lado en el proceso. Sin embargo, lamentablemente, no va a ser posible que llegue a tener su voz como era antes de la lesión.

«Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira», dice el comunicado.

Recordemos que Aerosmith había tenido que cancelar algunas fechas que tenían planeadas. En ese momento, Steven Tyler dijo en un comunicado que por orden médica debía retirarse de los escenarios por un tiempo pues tenía un hemorragia.

“Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”, escribieron en ese momento.