Tom Hamilton, bajista de Aerosmith se refirió al futuro de la banda e ilusionó a muchos

Aerosmith, la legendaria banda de rock de los años 70, ha impactado al mundo con la inesperada noticia de la cancelación de su gira ‘Peace Out’. La razón detrás de esta decisión es la incapacidad de Steven Tyler para recuperar su capacidad vocal, a pesar de los esfuerzos realizados. Este anuncio no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también marcó el fin prematuro de su presencia en los escenarios, poniendo fin a más de cinco décadas de actuaciones en vivo.

La cancelación de la gira fue una decisión difícil para Aerosmith, una banda que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. El origen del problema se encuentra en una lesión en las cuerdas vocales de Tyler, ocurrida durante la celebración del 50° aniversario de la banda. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de la agrupación, que ahora se enfrenta a un camino incierto.

¿Qué le depara al futuro de Aerosmith?

Tom Hamilton, bajista de la banda, se pronunció recientemente sobre la situación en una entrevista con Metalshop, citada por Últimate Classic Rock. Hamilton explicó que, aunque la banda ha dado por terminada su etapa en los escenarios, esto no significa necesariamente el fin de su carrera musical.

«No fue un caso de que se reventara la garganta por hacer algo mal. Se ha estado curando bien y se ha dejado la piel para estar listo para volver a la carretera, pero no ha sido posible. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero no incluirá giras», comentó, refiriéndose a la salud de Tyler.

A pesar de la situación, Hamilton mostró optimismo sobre el futuro de la banda. Afirmó que los miembros de Aerosmith aún tienen mucha música por ofrecer, aunque el camino exacto que seguirán aún no está claro.

«He estado tocando en un grupo con unos buenos amigos. Tenemos un montón de canciones muy buenas y esperamos sacarlas pronto y, con suerte, hacer algunos conciertos. Ahora mismo lo que más me apetece es más música y más tiempo con la familia», compartió el bajista.

En cuanto a la posibilidad de continuar sin Steven Tyler o explorar la idea de un «Aerosmith virtual», Hamilton fue contundente al descartar estas opciones. «No se ha hablado en absoluto de salir de gira con otro cantante. No me lo imagino», afirmó, dejando claro que la idea de reemplazar a Tyler o continuar la gira de alguna otra manera no está sobre la mesa. «Estoy en blanco en eso», agregó, subrayando la dificultad de imaginar a la banda sin su icónico vocalista.

Finalmente, Hamilton reflexionó sobre la trayectoria de la banda en los últimos años, señalando que, a nivel emocional, los miembros se han vuelto más unidos que nunca.

«Quizá sentíamos en lo más profundo que se acercaba la conclusión», reconoció, sugiriendo que el final de las giras era algo que la banda podría haber anticipado en cierta medida. Aunque el futuro de Aerosmith en los escenarios está practicamente sellado, lo que es seguro es que su legado musical continuará vigente, marcando un hito en la historia del rock.