Paul McCartney y sus tres mejores discos después de The Beatles

Paul McCartney es uno de los músicos más reconocidos de la historia. Nacido en Liverpool en 1942, formó parte de The Beatles, banda que revolucionó la música durante la década de 1960 y cuyo legado sigue vigente en todo el mundo.

Como bajista, compositor y cantante, Paul McCartney contribuyó a algunos de los álbumes más influyentes de la historia, marcando un antes y un después en la cultura musical.

Le puede interesar: El álbum favorito de los Beatles para Paul McCartney: “sigue vigente”

Tras la separación de The Beatles en 1970, McCartney inició una carrera como solista que ha sido prolífica y variada. A lo largo de más de cinco décadas, ha explorado diferentes estilos, colaborado con artistas de distintas generaciones y mantenido una presencia constante en la escena musical. Su catálogo incluye trabajos que alcanzaron gran éxito comercial, así como discos que fueron reconocidos por su originalidad y propuesta artística.

Los tres mejores discos de Paul McCartney

El medio especializado Indie Hoy elaboró un listado con los que considera los tres mejores álbumes de McCartney en su etapa solista. Cada uno de ellos refleja un momento particular de su carrera y una aproximación distinta a la creación musical.

3. Chaos and Creation in the Backyard (2005)

Producido por Nigel Godrich, este trabajo mostró a McCartney en una faceta íntima, tocando la mayoría de los instrumentos. Alcanzó el sexto lugar en la lista Billboard 200 y vendió cerca de 92 mil copias en su primera semana. Fue nominado a tres premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, y es considerado parte de una etapa creativa renovada para el músico.

2. Ram (1971)

En su momento, recibió críticas divididas, pero con el tiempo fue revalorado como una obra clave en la evolución de McCartney. Realizado junto a Linda McCartney, llegó al número uno en Reino Unido y al segundo lugar en Estados Unidos, superando los tres millones de copias vendidas. Hoy es visto como un clásico de culto.

1. Band on the Run (1973)

Fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se convirtió en el álbum más vendido de los años setenta en Reino Unido, con alrededor de nueve millones de copias. Su reedición por el 50° aniversario volvió a llevarlo a las listas de éxitos, conectando con nuevas generaciones de oyentes.