Netflix reveló primer vistazo del live-action de la segunda temporada de ‘One Piece’

Desde su primera publicación en 1997, One Piece se ha convertido en uno de los mangas y animes más exitosos y antiguos del mundo. Creado por Eiichiro Oda, esta historia de aventuras piratas ha mantenido a millones de fanáticos en todo el mundo siguiendo las hazañas de Monkey D. Luffy, un joven que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas mientras recorre los mares en busca del legendario tesoro conocido como el One Piece.

La popularidad de este manga llevó a que Netflix adaptara la historia a formato live-action. En agosto de 2023, la plataforma estrenó la primera temporada de la serie de acción real, compuesta por 8 capítulos. Esta entrega trata sobre los primeros arcos del manga, presentando a Luffy y su creciente tripulación (Zoro, Nami, Usopp y Sanji) mientras inician su viaje por la Grand Line.

Con motivo del One Piece Day, Netflix reveló la primera imagen oficial de la segunda temporada del live-action. En la fotografía se puede ver a los miembros actuales de los Piratas del Sombrero de Paja, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores.

Can you feel it in the wind, Nakama? 🌊 The seas are restless and rumors from the Grand Line speak of something BIG approaching for ONE PIECE DAY! 😆🏴‍☠️ Trust us, you’ll want to be aboard when it hits! pic.twitter.com/lsLvaGSHMG

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 4, 2025