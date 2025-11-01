No es Mayhem: La banda que dio inicio al Black Metal; Se formó hace más de 40 años en Europa

El Black Metal es uno de los géneros con mejor acogida en el mundo, por lo que cientos de personas escuchan estas canciones todos los días y se enamoran de sus canciones. Sin embargo, poco se habla de su origen, que se dio hace bastantes años en Europa, y los pioneros fueron unos artistas totalmente diferentes a los que todos creen.

¿Cuál fue la banda que le dio inicio al Black Metal?

Hace más de 40 años, en 1979, la reconocida banda Venom, decidió empezar a cantar un género diferente, que lograra innovar en la industria musical, por lo que en Newcastle, Inglaterra, hicieron historia.

Conformada por un quinteto en donde Conrad lant y Jeffrey Dunn eraan los guitarristas, Tony Bray el baterista, Alan Winston el bajista y Clive Archer el vocalista, decidieron incursionar en la música. Por lo que en 1980 lanzaron su primer demo llamado ‘NWOBHM’, con el que lograron volverse muy populares y llegar a varios países del mundo.



Sin embargo, en 1981 lanzaron su primer álbum, que para muchos fue el que le dio comienzo a todo lo relacionado con el black metal con ‘Welcome to hell’, el cual para muchos fue considerado el gran éxito del lanzamiento de este género con el que hicieron historia. Después, en 1982, alcanzaron su punto máximo con un nivel muy underground y con lo que muchos llamaron el metal más extremo que habían escuchado.

Para el año 1983 ya tenían un nuevo álbum llamado ‘At Wat with Satan’ con el que posicionaron sus canciones en varios tips de Europa, en donde quedaron entre las 50 canciones más escuchadas. Por lo que hay quienes empezaron a compararlos con otras famosas agrupaciones como Judas Priest y Motörhead, por lo que muchas personas piensan que ellos fueron los pioneros, pero en realidad, llegaron algunos años más tarde al mercado.

Para 1985 anunciaron el álbum Possessed, que les siguió dando tanto reconocimiento nacional, como internacional. Dos años más tarde, dieron a conocer su disco ‘Calm Before the Storm’, pero empezaron los problemas entre la banda, por lo que ya los guitarristas fueron otros y las personas se pudieron dar cuenta de los cambios en los sonidos.

Hay quienes dicen que este estilo no era lo que ellos estaban acostumbrados a ver, por lo que no había tantas referencias a todos los temas satánicos, sino con letras más basadas al tema paranormal y lo oculto que hay entre nosotros.



Con el tiempo, algunos integrantes de la banda decidieron empezar su carrera como solistas, por lo que todo terminó en 1993. Sin embargo, no tuvieron éxito, por lo que en el 95 decidieron volverse a juntar para empezar a trabajar en sus nuevos éxitos y aun en la actualidad siguen haciendo historia en el Black metal.