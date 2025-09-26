Avenged Sevenfold pospone su show en Colombia y su tour en Sudamérica: ¿hay nueva fecha?

Avenged Sevenfold es una de las bandas más grandes en la industria del metal en la actualidad. Miles de fans han apoyado a esta banda, al igual que cada uno de sus lanzamientos en los últimos años.

La pasión por esta agrupación ha sido total y se ha podido ver de manera notable, especialmente en sus presentaciones en vivo. Varios fanáticos han deseado de gran manera la posibilidad de poder ver en vivo a esta banda.

Justamente, esto se vivió en Sudamérica en los últimos meses, donde la espera por ver a esta banda se hacía larga, aunque estaba cercana a llegar a su fin.

Avenged Sevenfold aterrizaría en Sudamérica en este mes de septiembre, sin embargo, se han visto en la obligación de posponer todo su tour.

Avenged Sevenfold pospone todo su tour en Latinoamérica

Desde el gran anuncio de su llegada a Sudamérica, Avenged Sevenfold disparó una amplia cantidad de expectativas en el continente.

La agrupación de M. Shadows llegaría por primera vez a Colombia, además de brillar con presentaciones en países como Argentina o Chile.

Sin embargo, la sorpresa saltó cuando hace pocos días se vio en la obligación de cambiar su fecha en Argentina, debido a problemas de salud en la banda.

En un principio se pensó que esto se trataba de una simple reprogramación, y sus fanáticos confiaban en poder ver a la banda en Chile.

Sin embargo, el propio vocalista de la banda publicó un video este 26 de septiembre, donde confirma estos problemas de salud, y asegura que se ven en la obligación de posponer este tour.

Según revelaron desde la agrupación, estos problemas están relacionados a un hematoma en las cuerdas vocales del cantante, lo que imposibilita el poder realizar estos shows.

Claramente la sorpresa de los fanáticos ha sido total, especialmente por la emoción que giraba alrededor de poder ver a esta banda en muy pocos días.

¿Se canceló el concierto?

A pesar de esta desafortunada decisión, cabe aclarar que el concierto no fue cancelado, y se llevará a cabo una reprogramación.

Todo el tour de la banda tendrá lugar en el año 2026, por lo que se espera que próximamente se revelen de manera oficial las nuevas fechas, las cuales aun no han sido confirmadas.

Por otro lado, los fanáticos deberán estar atentos a próximos detalles referentes a reembolsos, en caso de requerirlos.