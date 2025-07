Las 5 películas que DC estrenará en los próximos años; ‘Supergirl’ y más

La nueva etapa del universo DC comenzó oficialmente este 11 de julio con el estreno de Superman, y el resultado no pudo ser mejor. La película, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, fue un éxito total en taquilla y tuvo una gran acogida por parte del público.

Después de varios años con estrenos que no terminaron de convencer, DC por fin parece haber encontrado el rumbo. Superman marcó el inicio de una nueva línea de películas que busca relanzar el universo con historias mejor conectadas, nuevos personajes y una visión más clara.

Con el buen recibimiento de esta nueva versión del Hombre de Acero, el estudio ya empezó a trabajar en varias producciones que llegarán en los próximos años. Algunas ya tienen fecha, otras todavía están en desarrollo, pero todas forman parte de esta nueva era de DC.

Las películas de DC que vienen en camino

Supergirl: Woman of Tomorrow

La próxima gran protagonista será Supergirl. Su película, basada en el cómic de Tom King, se estrena en junio de 2026. La dirige Craig Gillespie y tiene a Milly Alcock como Kara Zor-El. También aparecen Jason Momoa como Lobo, y otros nombres como Matthias Schoenaerts y Eve Ridley. Será parte central de esta nueva etapa.

Swamp Thing

Esta cinta se enfocará en los orígenes de la Cosa del Pantano, con un tono más oscuro y de terror. Todavía no hay fecha exacta, pero todo apunta a que James Mangold será el director. Es una apuesta distinta dentro del universo DC, y muchos tienen curiosidad por ver cómo se desarrolla.

The Batman – Parte 2

Robert Pattinson vuelve como Bruce Wayne en la segunda parte de The Batman. El estreno está planeado para octubre de 2027 y, aunque no se conocen muchos detalles, el guion ya está terminado. Matt Reeves sigue al frente del proyecto.

Clayface

Otro personaje menos conocido que dará el salto al cine. La historia gira en torno a un actor que se transforma en una criatura de arcilla tras un experimento fallido. Aún no hay fecha ni elenco confirmado, pero el proyecto ya está en desarrollo.

Teen Titans

Finalmente, DC está trabajando en una película de los Jóvenes Titanes, con guion de Ana Nogueira. Será una adaptación live-action del equipo de superhéroes juveniles. Todavía no hay muchos detalles, pero se espera que sea una de las apuestas fuertes del futuro cercano.