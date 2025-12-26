Murió Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años: esto se sabe

Perry Bamonte, músico británico que formó parte de la banda The Cure, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por el propio grupo a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

En el mensaje, la banda expresó su pesar por la muerte de Bamonte y recordó su aporte a la historia del grupo. El músico no solo se desempeñó como guitarrista, sino también como bajista y tecladista durante su paso por la agrupación.

Bamonte se unió a The Cure en distintas etapas de su carrera y participó en giras y grabaciones, aportando a la evolución sonora de la banda. Su trabajo fue parte de una de las etapas más reconocidas del grupo británico.

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Seguidores y músicos han comenzado a expresar mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria en la música.

Noticia en desarrollo..