‘Disintegration’ y los tres mejores discos de The Cure, según especialistas

Desde finales de la década de 1970, The Cure se ha consolidado como una de las bandas más representativas del rock alternativo. A lo largo de su trayectoria, el grupo liderado por Robert Smith ha publicado discos que exploran desde la melancolía y la oscuridad hasta melodías más accesibles, generando una influencia que se extiende a distintas generaciones de músicos.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha publicado discos que marcaron distintas etapas, desde sus primeros trabajos como Seventeen Seconds (1980) hasta álbumes de gran éxito como Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987) y Wish (1992). Su música mezcla guitarras, teclados y ritmos que van del post-punk y el rock gótico a sonidos más cercanos al pop.

A lo largo de los años, su influencia ha sido reconocida no solo en el ámbito musical, sino también en la cultura popular, donde su estética y sonido se han convertido en un sello característico.

Los tres mejores discos de The Cure, según especialistas

De acuerdo con el ranking elaborado por Ultimate Classic Rock, estos son los álbumes más destacados de la banda.

3. The Head on the Door (1985): publicado el 30 de agosto de 1985, representó un cambio hacia un sonido más cercano al pop sin abandonar el matiz sombrío característico del grupo. Incluye canciones como In Between Days y Close to Me, que tuvieron gran difusión en MTV y lograron consolidar su presencia internacional. El álbum combina influencias del new wave y arreglos variados, lo que amplió el alcance del grupo.

2. Pornography (1982): con un sonido intenso y atmosférico, este disco marcó el cierre de una etapa particularmente oscura para la banda. Fue grabado en medio de tensiones internas y problemas personales, algo que se refleja en su tono denso y claustrofóbico. Aunque en su lanzamiento no fue bien recibido por la crítica, el tiempo lo convirtió en una obra de referencia dentro del género.

1. Disintegration (1989): considerado el punto más alto de su carrera, este álbum logró un notable éxito comercial y crítico. Vendió más de tres millones de copias en Estados Unidos y obtuvo doble platino. Alcanzó el segundo puesto en las listas británicas y el duodécimo en el Billboard 200. Entre sus canciones más recordadas están Lovesong, Pictures of You y Fascination Street. En 2020, la revista Rolling Stone lo incluyó en el puesto 116 de su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos.