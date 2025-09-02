Regalamos guaro con Dayro Moreno: díganos en qué minuto hará gol con la Selección Colombia y gane

Muchos hinchas lo estaban pidiendo y Néstor Lorenzo les cumplió el deseo al convocar a Dayro Moreno a la Selección Colombia. El delantero fue la gran novedad para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas y para celebrarlo, les tenemos una sorpresa a todos nuestros seguidores de El Gallo.

Todos sabemos que si hay alguien a quien le guste el chorrito es a Dayro y vamos a premiar a todos los oyentes que adivinen si el delantero va a hacer gol. Lo único que debe hacer es participar en la siguiente pregunta y dejarnos sus datos.

Los integrantes de El Gallo van a regalar litros de guaro para quien nos diga cuándo va a anotar Dayro. Claramente, no sabemos si va a jugar, pero tenemos fe. Las opciones son las siguientes:

Del minuto 0 al 15 del primer tiempo

Del minuto 16 al 30 del primer tiempo

Del minuto 31 al 45 del primer tiempo

Del minuto 0 al 15 del segundo tiempo

Del minuto 16 al 30 del segundo tiempo

Del minuto 31 al 45 del segundo tiempo

Vale la pena resaltar que la casa gana si el gol lo hace Dayro en alguno de los tiempos extra.