Regalamos guaro con Dayro Moreno: díganos en qué minuto hará gol con la Selección Colombia y gane

Muchos hinchas lo estaban pidiendo y Néstor Lorenzo les cumplió el deseo al convocar a Dayro Moreno a la Selección Colombia. El delantero fue la gran novedad para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas y para celebrarlo, les tenemos una sorpresa a todos nuestros seguidores de El Gallo.
Todos sabemos que si hay alguien a quien le guste el chorrito es a Dayro y vamos a premiar a todos los oyentes que adivinen si el delantero va a hacer gol. Lo único que debe hacer es participar en la siguiente pregunta y dejarnos sus datos.
Los integrantes de El Gallo van a regalar litros de guaro para quien nos diga cuándo va a anotar Dayro. Claramente, no sabemos si va a jugar, pero tenemos fe. Las opciones son las siguientes:
Vale la pena resaltar que la casa gana si el gol lo hace Dayro en alguno de los tiempos extra.