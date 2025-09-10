Millonarios vs Deportivo Pasto: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios vs Deportivo Pasto finalmente tendrá lugar. Este partido que había sido suspendido por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II se jugará por todo lo alto en el estadio El Campín.

Los aficionados capitalinos volverán a decir presente para apoyar a sus jugadores en un choque imperdible, en el que deberán buscar los 3 puntos de cara a su recuperación.

Para que no se pierda este encuentro, aquí les contamos todos los detalles sobre un partido que será clave para ambos combinados.

La actualidad de ambos equipos

Millonarios ha atravesado un ciclo de inicio complejo en la Liga BetPlay 2025-II. El combinado ‘albiazul’ ha afrontado varios empates y derrotas inesperadas, las cuales han complicado su posición en el torneo local.

Los dirigidos por Hernán Torres han conseguido encarar un mejor rumbo luego de vencer a Junior de Barranquilla, y Águilas Doradas.

Sin embargo, el reciente empate ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino ralentiza un proceso de recuperación que necesita sumar de 3 cuanto antes.

Para ello, Millonarios deberá enfrentar a un rival directo en la tabla como lo es el Deportivo Pasto, equipo que se posiciona en el puesto 17 con 9 unidades.

Por su parte el equipo capitalino está en la plaza 18 con 8 puntos, por lo que una victoria lo impulsaría a superar al equipo pastuso, y a su vez, acercarse a puestos de clasificación.

¿Cómo va la tabla de clasificación?

Por el momento, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II marcha de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 20 puntos

3- Fortaleza – 18 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

5- Atlético Nacional – 17 puntos

6- Deportes Tolima – 17 puntos

7- Llaneros – 17 puntos

8- Independiente Santa Fe – 13 puntos

9- Deportivo Pereira – 12 puntos

10- Alianza – 12 puntos

11- Envigado – 11 puntos

12- Deportivo Cali – 11 puntos

13- Unión Magdalena – 11 puntos

14- Once Caldas – 10 puntos

15- Boyacá Chicó – 10 puntos

16- La Equidad – 10 puntos

17- Deportivo Pasto – 9 puntos

18- Millonarios – 8 puntos

19- Rionegro Águilas – 8 puntos

20- América de Cali – 6 puntos

Hora y dónde ver Millonarios vs Deportivo Pasto

Millonarios vs Deportivo Pasto será un partido imperdible, especialmente por el regreso al campo de Leonardo Castro.

Este partido tendrá lugar a las 7:30 p.m., este mismo 10 de septiembre.

En caso de que desee verlo, podrá hacerlo a través de la señal de WinSports.