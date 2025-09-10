Millonarios vs Deportivo Pasto: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga BetPlay 2025-II
Millonarios dará el todo por el todo en un choque clave ante el Deportivo Pasto, en reposición de la fecha 2.
Millonarios vs Deportivo Pasto finalmente tendrá lugar. Este partido que había sido suspendido por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II se jugará por todo lo alto en el estadio El Campín.
Los aficionados capitalinos volverán a decir presente para apoyar a sus jugadores en un choque imperdible, en el que deberán buscar los 3 puntos de cara a su recuperación.
Para que no se pierda este encuentro, aquí les contamos todos los detalles sobre un partido que será clave para ambos combinados.
Millonarios ha atravesado un ciclo de inicio complejo en la Liga BetPlay 2025-II. El combinado ‘albiazul’ ha afrontado varios empates y derrotas inesperadas, las cuales han complicado su posición en el torneo local.
Los dirigidos por Hernán Torres han conseguido encarar un mejor rumbo luego de vencer a Junior de Barranquilla, y Águilas Doradas.
Sin embargo, el reciente empate ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino ralentiza un proceso de recuperación que necesita sumar de 3 cuanto antes.
Para ello, Millonarios deberá enfrentar a un rival directo en la tabla como lo es el Deportivo Pasto, equipo que se posiciona en el puesto 17 con 9 unidades.
Por su parte el equipo capitalino está en la plaza 18 con 8 puntos, por lo que una victoria lo impulsaría a superar al equipo pastuso, y a su vez, acercarse a puestos de clasificación.
Por el momento, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II marcha de la siguiente manera:
1- Junior de Barranquilla – 20 puntos
2- Independiente Medellín – 20 puntos
3- Fortaleza – 18 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos
5- Atlético Nacional – 17 puntos
6- Deportes Tolima – 17 puntos
7- Llaneros – 17 puntos
8- Independiente Santa Fe – 13 puntos
9- Deportivo Pereira – 12 puntos
10- Alianza – 12 puntos
11- Envigado – 11 puntos
12- Deportivo Cali – 11 puntos
13- Unión Magdalena – 11 puntos
14- Once Caldas – 10 puntos
15- Boyacá Chicó – 10 puntos
16- La Equidad – 10 puntos
17- Deportivo Pasto – 9 puntos
18- Millonarios – 8 puntos
19- Rionegro Águilas – 8 puntos
20- América de Cali – 6 puntos
Millonarios vs Deportivo Pasto será un partido imperdible, especialmente por el regreso al campo de Leonardo Castro.
Este partido tendrá lugar a las 7:30 p.m., este mismo 10 de septiembre.
En caso de que desee verlo, podrá hacerlo a través de la señal de WinSports.
