Millonarios superó a Real Cartagena: ¿cuál será su próximo rival en la Copa Colombia?

Millonarios protagonizó un nuevo choque este pasado 26 de agosto. El equipo capitalino se enfrentó al Real Cartagena en Copa Colombia, en un partido clave para su clasificación a la próxima ronda de este torneo.

El equipo ‘albiazul’ no pudo llevarse la victoria, de hecho, perdió por 2-1, pero, gracias al marcador global, los ‘embajadores’ consiguieron la clasificación.

Por ello, aquí les contaremos como se jugará la próxima ronda de esta competición, y cual será el rival de Millonarios.

¿Cuál será el próximo rival en Copa Colombia?

Millonarios logró clasificar a una nueva fase en la Copa Colombia. El equipo de la capital se impuso a Real Cartagena, a pesar de tener un partido claramente reñido.

Los ‘albiazules’ lograron clasificar gracias a un tanto de Danovis Banguero desde el punto del penal, el cual le permitió clasificar con una global de 4-3.

Esto da paso a que Millonarios se unan a varios equipos en este torneo, los cuales ya lograron su clasificación previamente.

Los octavos de final de la Copa Colombia se disputan de la siguiente manera:

– Envigado vs Millonarios

– Junior de Barranquilla vs Atlético Cali

– Deportivo Pereira vs Real Soacha

– Fortaleza vs Independiente Medellín

– Atlético Bucaramanga vs América de Cali

– Atlético Nacional vs Deportes Quindío

– Alianza vs Santa Fe

– Deportivo Pasto vs Once Caldas

Los partidos de ida de algunos de estos choques ya se disputaron. Por un lado Junior derrotó a Atlético Cali por 2-0, mientras que Deportivo Pereira se impuso a Real Soacha por 4-3.

Del mismo modo, otras eliminatorias jugarán su primer choque este 27 de agosto, como es el caso de Atlético Bucaramanga vs América de Cali y Atlético Nacional vs Deportes Quindío.

Millonarios por otro lado, deberá esperar algunos días más para poder medirse a Envigado en los octavos de final de esta competición.

Indudablemente, a medida que avanzan las fases de esta competencia, el nivel es cada vez más alto, y los partidos prometen emociones constantes.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Liga BetPlay?

Por el momento, mientras la Copa Colombia vuelve a retomar la acción, Millonarios deberá enfocarse en el campeonato local.

En este torneo, el equipo capitalino volverá a la acción el próximo 29 de agosto, cuando se mida en condición de visitante a Águilas de Rionegro.