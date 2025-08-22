Millonarios presentó a su nuevo director técnico; ya había estado antes en el equipo

Millonarios ya tiene nuevo entrenador. Apenas dos días después de anunciar la salida de David González, el club presentó este viernes a Hernán Torres como su nuevo director técnico. La decisión se da en medio de un momento complicado para el equipo, que se ubicad de último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con solo un punto.

La salida de González se confirmó el pasado miércoles, tras la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en el estadio El Campín, resultado que generó molestia en la hinchada y en las directivas. Desde entonces, el nombre de Hernán Torres sonaba como principal candidato, y finalmente el club lo hizo oficial.

Torres, quien firmó contrato hasta diciembre de 2026, llega acompañado por Luis Asprilla como asistente técnico y Jhon Durango como preparador físico. Su debut en el banco estaría previsto para el próximo compromiso de Copa BetPlay ante Real Cartagena.

Hernán Torres regresa a Millonarios

Esta no es la primera vez que Hernán Torres estará al frente de Millonarios, pues el técnico ya estuvo en el equipo embajador entre 2012 y 2013. Durante ese tiempo, logró el título de Liga en el segundo semestre de 2012, conocido como la estrella 14, luego de vencer a Independiente Medellín en la final por la vía de los penales. Ese campeonato puso fin a un periodo de 24 años sin que el equipo obtuviera un título en el torneo local.

En esa temporada, el equipo tuvo jugadores que fueron determinantes como Luis Delgado en el arco, Pedro Franco en la defensa, Rafael Robayo en el mediocampo y Mayer Candelo en la creación. Bajo su dirección, Millonarios también alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2012, siendo eliminado por Tigre de Argentina.

Tras su salida del club en 2013, Torres continuó su carrera en diferentes equipos del fútbol colombiano, incluyendo Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Deportivo Cali. Además, ha dirigido en el extranjero a Emelec de Ecuador, Alajuelense de Costa Rica y Melgar de Perú.

Su más reciente trabajo fue con Deportivo Cali, equipo al que dirigió hasta septiembre de 2024. Ahora, tendrá el reto de mejorar los resultados de Millonarios, recuperar posiciones en la tabla de la Liga BetPlay y buscar competitividad en los torneos internacionales.