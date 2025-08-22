Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II: calendario con todos los partidos

La Liga BetPlay 2025-II avanza rápidamente y se consolida como uno de los torneos más importantes de la región. En esta segunda edición del año, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) compiten bajo el formato de todos contra todos, una etapa en la que cada club disputa 20 jornadas para acumular puntos y asegurar un lugar en la siguiente fase, que se jugará desde los octavos de final.

Hasta el momento se han completado siete fechas y el panorama empieza a mostrar claros favoritos, así como equipos que luchan por revertir un mal inicio, como el caso de Millonarios, América y Once Caldas.

En la parte alta de la tabla, Junior de Barranquilla se ha mostrado sólido y lidera con 17 puntos, aprovechando su efectividad ofensiva y una defensa bien organizada. Lo sigue Deportes Tolima en la segunda casilla con 13 unidades, y un Independiente Medellín que, pese a algunos tropiezos, se ubica tercero con 13 puntos. Atlético Nacional suma 12 y se mantiene en el cuarto puesto.

En contraste, Millonarios atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. El equipo capitalino apenas ha logrado un punto en lo que va del campeonato, y su última derrota frente a Unión Magdalena precipitó la salida del técnico David González, una decisión que refleja la urgencia de cambios para enderezar el rumbo.

Calendario fecha 8 Liga BetPlay 2025-II

El calendario de la Liga BetPlay 2025-II continúa y esta semana los equipos volverán a medirse en una nueva jornada con la misión de seguir sumando puntos. Entre los duelos más atractivos destacan el enfrentamiento entre Millonarios y Junior, el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, y el choque entre Once Caldas y Deportes Tolima.

La jornada comenzará este viernes 22 de agosto y se extenderá hasta el lunes 25 de agosto. Estos son los partidos y horarios confirmados:

Viernes 22 de agosto

Llaneros vs. Pasto – 8:10 p.m.

Sábado 23 de agosto

Medellín vs. La Equidad – 2:00 p.m.

Envigado vs. Deportivo Pereira – 4:10 p.m.

Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p.m.

Millonarios vs. Junior – 8:30 p.m.

Domingo 24 de agosto

Once Caldas vs. Tolima – 2:00 p.m.

Unión Magdalena vs. Alianza – 4:10 p.m.

América vs. Atlético Nacional – 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. Águilas Doradas – 8:30 p.m.

Lunes 25 de agosto