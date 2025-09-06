¿Millonarios o Santa Fe? IA revela qué equipo ganaría el ‘clásico capitalino’

Millonarios y Santa Fe volverán a medirse este 6 de septiembre. ‘Albiazules’ y ‘cardenales’ chocarán en una nueva edición del clásico capitalino, con el objetivo de llevarse los 3 puntos en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II.

Los capitalinos jugarán un nuevo choque, en un partido que puede ser un punto de inflexión en el torneo de ambos equipos.

Aquí les contamos todos los detalles de este nuevo capítulo en la rivalidad, e incluso un pronóstico para este importante cotejo.

Así llegan ambos equipos capitalinos

Independiente Santa Fe y Millonarios han vivido realidades diferentes en los últimos meses. Por un lado los ‘cardinales’ se coronaron como campeones en el 2025-I, mientras que el ‘embajador’ atraviesa tiempos de cambio.

Millonarios ha sufrido varias derrotas en su inicio de semestre, lo que los ha dejado en una posición comprometida en la tabla de posiciones.

Aun así, en los últimos encuentros los capitalinos han podido lograr puntos valiosos que invitan a creer en su recuperación.

La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 19 puntos

3- Deportes Tolima – 17 puntos

4- Atlético Nacional – 16 puntos

5- Fortaleza – 15 puntos

6- Llaneros – 14 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 13 puntos

8- Deportivo Pereira – 12 puntos

9- Independiente Santa Fe – 12 puntos

10- Alianza – 12 puntos

11- Envigado – 10 puntos

12- Boyacá Chicó – 10 puntos

13- La Equidad – 10 puntos

14- Deportivo Cali – 10 puntos

15- Unión Magdalena – 8 puntos

16- Millonarios – 7 puntos

17- Rionegro Águilas – 7 puntos

18- Deportivo Pasto – 6 puntos

19- Once Caldas – 5 puntos

20- América de Cali – 5 puntos

Claramente una victoria de Millonarios añadiría gran atractivo a la situación, ya que el ‘embajador’ se acercaría a zona de cuadrangulares.

Este partido tendrá lugar este 6 de septiembre a las 8:30 p.m.

La IA predijo al ganador del ‘clásico’

Al tratarse de un partido entre Millonarios y Santa Fe, este será un choque de pronóstico reservado, en el que ambos equipos darán el todo por el todo.

Sin embargo, la IA se atrevió a dar un pronóstico de ganador con resultado incluido.

Según Gemini, Millonarios se llevará la victoria en este choque, con un marcador de 1-0, en un triunfo que pondría a soñar a los hinchas ‘embajadores’.