Mick Jagger dedica emotivo adiós a Marianne Faithfull: “Fue muy importante en mi vida”

El 30 de enero de 2025, el mundo de la música perdió a una de sus figuras más queridas: Marianne Faithfull, quien falleció a los 78 años. Conocida por su vínculo con The Rolling Stones y su relación con Mick Jagger, Faithfull dejó una marca imborrable en el rock y en la historia de la música.

A través de sus redes sociales, Mick Jagger compartió un mensaje de despedida para Faithfull. “Me entristece enterarme de la muerte de Marianne Faithfull”, expresó. El líder de los Rolling Stones recordó a la cantante como “una amiga maravillosa, una increíble cantante y actriz” y aseguró que siempre será recordada por su innegable influencia en su vida.

Faithfull alcanzó la fama en los años 60 con su versión de “As Tears Go By”, un tema escrito por Mick Jagger y Keith Richards, que la conectó directamente con la banda. No solo fue musa de los Rolling Stones, sino también la inspiración detrás de canciones emblemáticas como “Wild Horses” y “You Can’t Always Get What You Want”. Su relación con Jagger, además de profesional, fue personal, ya que ambos compartieron una historia de amor durante gran parte de la década de los 60.

Aunque su romance con Mick terminó en 1970, Faithfull y Jagger mantuvieron una relación cordial. En una entrevista de 1980, Marianne confesó que Jagger no fue el “gran amor” de su vida, pero destacó que su vínculo musical y personal fue significativo.

Además, Faithfull se convirtió en un referente de la lucha femenina en el rock, enfrentándose a los desafíos que representaba ser mujer en una industria dominada por hombres. En una entrevista de 2021, dijo: “Ser una mujer en el rock ‘n’ roll no es nada fácil”.

En homenaje a Faithfull, la cuenta oficial de los Rolling Stones publicó un video de su actuación con la banda en 1966 en el Ed Sullivan Show. La leyenda musical dejará un legado inmenso que perdurará en las generaciones futuras.

Su música y su historia vivirán siempre, recordándonos la grandeza de una artista que fue más que una musa, fue una creadora de su propio destino.