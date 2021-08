El día que Charlie Watts le dio tremendo puño a Mick Jagger

Después de que el mundo entero se vistiera de luto por el fallecimiento de Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones, son miles las historias suyas que han salido a la luz, con las que los fanáticos y famosos han querido rendirle tributo a uno de los mejoes músicos de todos los tiempos.

Una de estas fue el día en el que Watts le dio tremendo puñetazo a Mick Jagger en la cara, por aparentemente haberlo llamado “mi baterista”, según relató el portal británico The Week. El hecho quedó registrado en el libro ‘Under their thumb‘, escrito por el editor Bill German, quien acompañó a la banda en su recorrido por todo el mundo.

De acuerdo al mismo medio mencionado anteriormente, el suceso tuvo lugar en Amsterdam en el 2009, durante un encuentro de los integrantes de la banda para definir si debían continuar con el grupo o separarse.

“Nada de esto debería importarte porque solo eres mi baterista”, le dijo Jagger a Watts mientras lo señalaba con el dedo, lo cual definitivamente enfureció al ahora fallecido músico.

Sin embargo, no fue ese el momento en el que Charlie decidió golpear al cantante, sino que esperó hasta después, cuando Mick “borracho” lo llamó y nuevamente se refirió a él con el mismo término: “¿Dónde está mi baterista?”.

Le puede interesar: Flea de Red Hot Chili Peppers le dice adiós a Charlie Watts en sus redes

Fue en ese instante cuando Watts salió de su habitación y fue directamente a la puerta del cantante, quien al momento de abrir se encontró con el puño del baterista directo en su cara, el cual lo lanzó hasta una mesa que había en el cuarto. “Nunca me vuelvas a llamar ‘tu baterista'”, le dijo en ese momento Charlie a Mick, para luego salir como si nada caminando.

Esta en definitiva es una de las anécdotas más legendarias de The Rolling Stones, en especial de Charlie Watts, quien este 24 de agosto deja un gran legado dentro de la historia del rock n’ roll.

¡Por siempre Charlie Watts!