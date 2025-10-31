¿Los magios? Esta es la curiosa logia masónica ubicada en conocido barrio de Bogotá: Cómo entrar

La masonería es una organización discreta que se guía por principios filosóficos, simbólicos y humanistas, orientados al perfeccionamiento moral, intelectual y espiritual de sus miembros. Su propósito es fomentar el conocimiento, la ética y el desarrollo personal a través del pensamiento crítico y la reflexión. Tradicionalmente, ha estado integrada por personas influyentes en distintos ámbitos como la política, la ciencia o las artes, aunque en la actualidad cualquier individuo que comparta sus valores de libertad, igualdad y fraternidad puede formar parte de una logia.

En general, la masonería en Colombia ha estado relacionada con movimientos liberales, reformistas y republicanos, que impulsaron la educación pública, la separación entre Iglesia y Estado y la promoción del pensamiento crítico.

Le puede interesar: 6 series adictivas sobre sectas para maratonear el fin de semana: Cienciología, Charles Manson y más

En el país, varias figuras históricas y reconocidas han sido vinculadas a la masonería, especialmente durante los siglos XIX y XX, cuando la organización tuvo gran influencia en la vida política, intelectual y social del país. Aunque la pertenencia a una logia suele ser discreta, hay registros históricos y testimonios que señalan a los siguientes personajes:

Francisco de Paula Santander: considerado miembro destacado de la masonería colombiana por sus ideales de libertad y educación laica.

José Hilario López: expresidente de Colombia (1849-1853), promotor de reformas liberales y de la abolición de la esclavitud, ha sido asociado con logias liberales de su época.

Rafael Núñez: autor de la letra del Himno Nacional de Colombia y presidente en varias ocasiones. Estuvo vinculado a ideas masónicas durante parte de su vida política.

Jorge Eliécer Gaitán: líder liberal y figura emblemática del pueblo colombiano. Varios historiadores señalan posibles vínculos con la masonería por su pensamiento progresista y humanista.

¿Dónde está ubicada la logia masónica?

En un principio, Leopoldo Kopp Castello, hijo del fundador de Bavaria, encargó la construcción de la casa en 1923, pero fue hasta 1988, que la Logia de Colombia compró la propiedad.

La mansión Kopp, cuenta con más de 100 años de historia colombiana y al día de hoy es el centro de conocimiento más grande de la masonería en el país. Ubicada en la carrera 5 con calle 17 – 79 en el centro de la ciudad.

La mansión ofrece entrada gratuita y visitas guiadas por sus instalaciones, donde los guías cuentan su historia, explican sus ideologías y relatan quiénes fueron los personajes reconocidos que formaron parte de Los Magios. En horario de 11a.m a 4p.m, además, el establecimiento cuenta con un restaurante temático japones y peruano.

@bogotamental La mansión Kopp abre sus puertas para que usted pueda ir al @Museo Masónico Colombiano y conocer más de la historia de este pais. Vaya y formen su propia opinion. Cr 5 Cll 17 -79 entrada libre (Por ahora) @Masones Colombia ♬ sonido original – Bogotá Mental

Escrito por: Stefania Torres