Son datos y hay que darlos: la relación que tiene Metallica con ‘Los Magios’ de Los Simpson

“Homero el Grande” se llama el capítulo en el que Homero sospechó de sus compañeros de trabajo Lenny y Carl, quienes andaban escondiendo algo que terminó llamándose ‘Los Magios’, una secta exclusiva donde todos eran conocidos bajo un número diferente, y que por años había estado esperando “al elegido”, el cual terminó siendo Homero.

Los fanáticos de Los Simpson recordarán la escena en la que los miembros de Los Magios realizaban una danza y pronunciaban la frase que decía “all we own, we owe” (la que muchos cantaban “oh ui o, ui ooo”) y que al español traduce “todo lo que poseemos lo debemos”, ¡Oh, que gran descubrimiento!

Como bien sabemos, la serie creada por Matt Groening tiende a versionar escenas de exitosas series y películas, y esta no es la excepción. En aquel capítulo Los Magios realizaron la danza que mostró la película “The Wizard of Oz” en una de sus escenas, una versión animada exacta a la que se mostró en la cinta.

¿Y qué tiene que ver Metallica en todo esto?

Mucho, pues resulta que el en álbum “…And Justice for All” de 1988 la banda tiene una canción llamada “The Frayed Ends of Sanity”, que incluye la misma melodía que entonan Los Magios en su episodio justo en el riff inicial, que a su vez es la misma que cantan los guardias del castillo de la Bruja del Oeste en la película “El Mago de Oz”.

Son datos y hay que darlos…