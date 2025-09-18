Los Brayans le armaron ‘la espantosa’ a Gustavo Petro por tildarlos de “vampiros”

Lo que parecía una jornada más del Consejo de Ministros terminó convirtiéndose en el centro de una polémica nacional. El presidente Gustavo Petro, durante su intervención del 15 de septiembre, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Los hombres llamados Brayan llevan a las mujeres quién sabe a qué y después las dejan embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia”.

Sí, lo dijo en vivo, en un espacio oficial. Y no fue lo único. El mandatario continuó su discurso refiriéndose a los Brayans como “muchachos perdidos en la vida”, “vampiros” y “codiciosos”. La reacción en redes fue inmediata: desde críticas y rechazos, hasta bromas, memes y debates encendidos sobre lo peligroso que puede ser generalizar con ese nivel de ligereza.

Pero fue un Brayan en particular quien decidió no quedarse callado

Brayan Mantilla, mejor conocido en redes como El Brayan, respondió con lo que mejor sabe hacer: humor cargado de ironía. Su video, publicado horas después, se viralizó con fuerza. “No más Brayans vulnerados”, decía con solemnidad al presentar la recién creada Asociación de Brayan de Colombia (ABC), una especie de colectivo simbólico que exige respeto para los colombianos con ese nombre.

“Desde la Asociación de Brayan de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, leía El Brayan en tono grave, casi institucional.

Y no estaba solo. En el video aparecían varios jóvenes presentándose: “Soy Brayan Steven y soy enfermero. Soy Brayan Armando y soy ingeniero mecánico. Soy Brayan David, profesor y fotógrafo. Soy Brayan David y soy administrador de empresas”. Cada uno, con su historia, desmontando la caricatura que se les ha impuesto por años.

¿Estigmatizaron a los Brayans?

Más allá del humor, el trasfondo del video era claro: cuestionar un estigma que no es nuevo. El nombre “Brayan” hace rato dejó de ser solo un nombre. En Colombia, y en muchos países de América Latina, se ha convertido en una etiqueta que suele asociarse a estereotipos de clase, barrio, comportamiento y hasta masculinidad. Lo dijo el propio Brayan Mantilla: “Nos han convertido en meme”.

Y claro, la creatividad del influencer no pasó desapercibida. Muchos usuarios aplaudieron la manera en que enfrentó el comentario presidencial con ingenio y contundencia. Otros aprovecharon la ola para alimentar el fuego de la burla. Así son las redes. Pero lo cierto es que el video abrió una conversación incómoda: ¿cómo impactan las palabras del poder en los imaginarios colectivos? ¿Qué tan fácil es reforzar prejuicios con una frase?

El cierre del video fue una mezcla entre parodia y reclamo real: “Exigimos un trato digno para todos los Brayan, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. Por último, que se declare el Día Nacional del Brayan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra”.

Puede sonar a chiste, pero la petición toca una fibra sensible. Porque no se trata solo de un nombre, sino de todo lo que cargamos con él: la clase social, el origen, la burla, el juicio anticipado. Y en medio de todo eso, hay miles de Brayans que trabajan, estudian, cuidan, sueñan y luchan, como cualquier otro ciudadano. Como cualquier otro nombre.