Esta es la canción de rock favorita de Paul McCartney; no es de los Beatles

Paul McCartney se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la escena musical. El cantante británico es conocido principalmente por haber sido miembro y fundador de The Beatles, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock.

A lo largo de más de seis décadas, Paul McCartney ha cosechado una exitosa carrera musical, tanto como miembro de los Beatles como solista. Su talento como compositor, multiinstrumentista y productor ha llevado a que el artista sea uno de los mejores músicos de todos los tiempos.

Desde el nacimiento de The Beatles, en 1960, Paul McCartney escribió y coescribió algunas de las canciones que llevaron a la banda británica a convertirse en una de las más populares de la época, como «Hey Jude,» «Let It Be» y «Yesterday”.

Tras la disolución de The Beatles en 1970, McCartney continuó en la escena musical y emprendió una exitosa carrera como solista. Durante su trayectoria en solitario, el artista británico ha lanzado numerosos álbumes aclamados por sus millones de fanáticos en todo el mundo. Algunos de sus trabajos discográficos más destacados incluyen «Band on the Run», «McCartney», «Tug of War» y «Egypt Station».

¿Cuál es la canción favorita de Paul McCartney?

Aunque Paul McCartney ha estado detrás de la composición de grandes éxitos de los Beatles y de su repertorio como solista, el artista tiene una canción especial que es su favorita y que ha sido una de las más influyentes en su carrera musical.

Durante una entrevista, concedida en el 2007, Paul habló sobre aquella canción que disfruta escuchar y que no precisamente hace parte de los Beatles, la banda de la que fue parte durante siete años.

El artista británico reveló que su canción favorita hace parte del repertorio de la banda The Beach Boys, una de las agrupaciones de rock más influyentes en la década de los sesenta. Se trata de la canción God Only Knows, lanzada en 1966.

En una oportunidad, McCartney reveló que cuando tuvo la oportunidad de interpretar dicho clásico junto a los Beach Boys fue un momento mágico.

«God Only Knows es una de las pocas canciones que me hace llorar cada vez que la escucho. Realmente es solo una canción de amor, pero está brillantemente hecha. Muestra el genio de Brian», expresó Paul McCartney.